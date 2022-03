Javier Martínez Álvarez abrió el encuentro de los CEOs en la Oil And Gas 2022

Javier Martínez Álvarez se refirió a la reconfiguración del mercado energético mundial a raíz del conflicto bélico en Europa y la "oportunidad todavía latente" que Vaca Muerta representa para el país. En la apertura del Encuentro con los CEOs de la Argentina Oil and Gas 2022, la exposición de la industria de hidrocarburos más importante, el presidente de Tenaris para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, analizó la disrupción que la guerra en Europa va a provocar en la cadena de abastecimiento energético e insistió que Vaca Muerta sigue siendo una "oportunidad todavía latente" para el desarrollo del país. "El mundo ya venía dando señales de transformación. A principios de año, señalamos cómo occidente realineaba sus cadenas de abastecimiento por la competencia creciente con China y que eso representaba una oportunidad para la región latinoamericana. Hoy tenemos un situación dolorosísima como es la guerra en Ucrania -que a Tenaris golpea de cerca, con plantas en Rumania e Italia- y que nos obliga a analizar su impacto en el mercado energético", explicó Martínez Álvarez. En ese sentido, el líder empresario sostuvo que Europa "comenzará a reflexionar sobre su seguridad energética, algo de lo que tal vez no se hablaba mucho hasta el momento", lo que puede provocar un cambio de percepción respecto a América Latina, una región con recursos petroleros y gasíferos competitivos y "sin hipótesis de conflicto". "Si sobre eso Argentina tiene la capacidad de construir previsibilidad, reglas claras, mirada de largo plazo, su propuesta para acompañar el desafío energético europeo y mundial será muy fuerte", afirmó el presidente de Tenaris para Cono Sur. Martínez Álvarez, que estuvo acompañado en el primer panel del Encuentro de CEOs por Ricardo Markous, líder de Tecpetrol, comentó que Vaca Muerta es una "oportunidad todavía latente" que necesita despegar definitivamente de la mano de mayores inversiones y un marco para exportar. "Cuando un país mira el largo plazo, cuando una empresa mira el largo plazo, hay desarrollo fuerte y robusto", subrayó, poniendo como ejemplo la proyección de Tenaris desde Campana al mundo, empleando hoy más 6.000 personas y despachando fronteras afuera el 65% de su producción. Por su parte, el CEO de Tecpetrol proyectó que Vaca Muerta está en condiciones de producir 140 millones de litros cúbicos de gas y 800 mil barriles de petróleo en un plazo de 5 años "si se sigue incrementado la producción y sumando equipos de perforación". Hoy son 34 los que operan en el yacimiento no convencional.

