Un WhatsApp y una tarjeta de carga de combustible incriminan al asesino del camionero

El imputado se negó a declarar. Familiares y allegados de Matías Jaime cortaron la Ruta 6 y señalizaron el lugar del homicidio. Luego de la detención de Eric Hernán Vergara (19) en un domicilio del barrio San Cayetano, trascendieron nuevos detalles de la investigación que lo señalan como el autor del homicidio en ocasión de robo del camionero Matías Jaime (41) el pasado 3 de marzo por la tarde, en el camino al ex Balneario Municipal, que une la Ruta 6 con el río Paraná. Si bien no fue identificado en rueda de reconocimiento, y nada se sabe aún del arma de fuego utilizada, ni de la moto en la que escapó de la escena del crimen; las pericias de los teléfonos celulares secuestrados a los familiares de Vergara durante múltiples allanamientos fueron claves para que la fiscal Ana Laura Brizuela haya decidido elevar la causa a juicio a la brevedad por "Homicidio doblemente agravado por uso de arma de fuego y criminis causa", delito que prevé una pena de prisión perpetua. "Mi hermano fue gato. Es un gil. El más chico", escribió en tres mensajes consecutivos de WhatsApp uno de los familiares del sospechoso, en diálogo con un amigo. Además, al propio acusado, los uniformados de la DDI le encontraron una tarjeta de YPF con la que Jaime cargaba gasoil para la empresa de transporte y logística de transporte y logística de la localidad de Cañuelas donde había comenzado a trabajar sólo dos semanas antes de su muerte. Los mensajes y la tarjeta fueron determinantes para la solicitar la prisión preventiva de Vergara quien, a pesar de todos los indicios reunidos por el Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Campana y efectivos de la delegación local de la DDI, parecía que lograría salir impune. Ayer por la tarde, familiares y allegados de Matías Jaime llegaron desde la localidad de Monte Grande, y realizaron un corte parcial sobre la Ruta 6, dejando un carril libre y así darle mayor visibilidad al caso que captó la atención no sólo de la prensa local sino también de los medios nacionales. Tiempo después, se internaron unos 800 metros en la Juan de Garay, comúnmente denominada "la calle del balneario" y con una cruz señalizaron el lugar del homicidio. "No queremos venganza: sólo que se haga justicia. A Matías no me lo devuelve nadie", dijo entre lágrimas de dolor la viuda y madre de tres hijas.

Familiares y allegados de Jaime cortaron ayer la Ruta 6 y luego señalizaron el lugar del homicidio.





El whatsapp encontrado en uno de los teléfonos secuestrados a los familiares del imputado.





La policía le encontró a Vergara una tarjeta de YPF para carga de combustible que utilizaba Jaime.