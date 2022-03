NOTICIA RELACIONADA: La Caminata fue declarada de Interés Provincial Mónica Navarro y su hijo Juan Manuel dieron otra simbólica vuelta a la Plaza Eduardo Costa junto a gran cantidad de vecinos y varias murgas. La iniciativa fue declarada de Interés Legislativo en la cámara baja bonaerense. Bajo el lema "Todos somos diferentes, todos somos iguales" este sábado por la tarde tuvo lugar en Campana la novena "Caminata por el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down", evento convocado por Mónica Navarro que se realiza desde el 2014. Así, en una tarde soleada llena de música, alegría y color, Mónica y su hijo Juan Manuel dieron la 9na. vuelta simbólica a la Plaza Eduardo Costa junto a gran cantidad de vecinos; y el festivo acompañamiento de las agrupaciones Alma Murguera de Ingeniero Maschwitz, Rastreando Alegría, Centro Murga Carumbé, Murga Los Modestos del Parque, Los Nietos del Futuro, Murga Los Soñadores y Murga Almarí. Asimismo, estuvieron presentes los Payamédicos de Campana y Zárate, quienes supieron despertar sonrisas a grandes y chicos. "Cuando arrancamos en el 2014 éramos muy poquitos, y que hoy se sume tanta gente es impagable", señaló Mónica Navarro, quien aclaró que por la pandemia no se realizó el evento, al tiempo que el año anterior se hizo una versión en caravana vehicular. La madre de Juan Manuel recordó que "las personas con Síndrome de Down son personas como todos y que no es una enfermedad, es una condición" y que la caminata nació con la idea de "hacer una actividad alegre y comprometer a nuestros gobiernos y vecinos a que tomen medidas con respecto a la ciudad. Medidas actitudinales que mejoren la ciudad para mejorar la calidad de vida de todas las personas. No sólo con Síndrome de Down sino también con discapacidades". Como todos los años, la Municipalidad acompañó realizando el corte de tránsito vehicular, además de brindar sonido y convocar a los artesanos y los food trucks frente al Palacio Municipal. Ya sobre el escenario y con el micrófono en la mano, Mónica se dirigió a los presentes y respecto a la próxima caminata, que será la décima, señaló: "El año que viene vamos a hacer una caminata súper en grande, vamos a darle doble apuesta a todo, y vamos a hacer que la plaza este más completa que nunca" y cerró: "Vamos a hacer que nuestros vecinos y vecinas e instituciones que tienen que ver con la discapacidad y las que no, se comprometan a hacer una ciudad mejor, libre de obstáculos y barreras actitudinales, y en la que estemos todos incluidos". Hernán Casanova, Director de Cultura, y Margara Pons, Directora de Discapacidad, dijeron unas palabras a nombre del Ejecutivo Municipal, celebrando la convocatoria y poniendo en relevancia la importancia de darle cada vez más la visibilidad a las temáticas inclusivas en nuestra sociedad. Ya había caído el sol cuando Mauricio Retamozo cerró el encuentro con un show musical.

