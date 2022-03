NOTICIA RELACIONADA: Novena Caminata por el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down "El principal objetivo de esta caminata es crear conciencia para lograr una sociedad más justa, con más igualdad y más inclusión. Son motivos más que suficientes para presentar el proyecto de declarar de interés legislativo bonaerense que fue aprobado por unanimidad en la última sesión de la Cámara de Diputados", señaló Soledad Alonso sobre el reconocimiento hacia esta caminata. La diputada provincial de nuestra ciudad estuvo presente junto al presidente de Partido Justicialista de Campana, Carlos Ortega. "Miren qué importante, cuanta construcción fuimos haciendo a lo largo de todos estos años. Hasta la Cámara de Diputados Nacional no paramos. Vamos a hacerlo así, que se replique en cada rincón de nuestro país, y que toda la Argentina y nosotros, los campanenses, no nos olvidemos nunca de la responsabilidad que tenemos como sociedad con todos los ciudadanos", señaló Navarro al respecto.

CARLOS ORTEGA Y SOLEDAD ALONSO JUNTO A MÓNICA NAVARRO Y LA DECLARACIÓN DE INTERÉS PROVINCIAL.