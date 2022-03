Impactó contra una columna, pero Salió de la camioneta caminando

El conductor perdió el control en Ruta 9. Habría otro vehículo involucrado. Dijo que otro vehículo lo había encerrado y por evitar chocarlo, perdió el control de la Suzuki Grand Vitara que transitaba por Ruta 9 mano a Provincia ayer por la tarde, pasadas las 17. Fue a la altura de la pasarela del barrio Siderca que el vehículo chocó contra el guardarrail central, impactó contra una de las columnas de alumbrado público, y finalizó su trayectoria quedando sobre la mano rápida, mirando hacia Capital, y con la bocina trabada. Por el golpe, la columna de alumbrado se deformó y además, cayó uno de sus dos brazos sobre la mano hacia Capital, pero por fortuna, no golpeó a otro vehículo. El hombre, quien evidentemente tenía el cinturón de seguridad puesto porque salió del habitáculo por sus propios medios, caminó hasta la banquina de la mano lenta donde fue asistido por un móvil municipal y otro automovilista que se detuvieron espontáneamente. Al tiempo llegó Comando Patrulla, Gendarmería, Policía Vial, Científica, Autopistas del Sol y una ambulancia del SAME que trasladó al accidentado hasta el hospital municipal por precaución, dado que no presentaba ninguna herida de gravedad.

Además de romper el guardarrail central, la camioneta impactó contra una columna de alumbrado.





Todo el lateral izquierdo de la Vitara se presentaba deformado por la colisión.

#Ahora Suzuki Grand Vitara colisiona con el guardarrail y columna de alumbrado. Panamericana km 72 a provincia. El conductor, un hombre mayor, descendió del vehículo por sus propios medios, fue asistido y trasladado por SAME. Carril rápido señalizado desde la YPF. CP, Vial pic.twitter.com/uVrsSS2co4 — Daniel Trila (@dantrila) March 21, 2022