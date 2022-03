Empató 1-1 con L.N. Alem como visitante en un partido en el que nunca estuvo cómodo. Gastón Cueto abrió el marcador, pero el Lechero llegó rápidamente a la igualdad y, en el segundo tiempo, tuvo las mejores situaciones. Después de haber logrado su primera victoria de la temporada, para Puerto Nuevo era muy importante mantenerse en la senda positiva. Sobre todo, teniendo en cuenta que visitaba una cancha muy complicada y a un rival con nombres de jerarquía y experiencia. Por eso, el empate 1-1 que logró frente a Leandro N. Alem en General Rodríguez es sumamente positivo para el equipo de nuestra ciudad. Es que el punto le permite seguir sumando y, a la vez, seguir ganando confianza de cara a lo que se viene, que es sumamente significativo, dado que el viernes enfrentará a Estudiantes de La Plata en Córdoba por la primera ronda de la Copa Argentina y luego, el martes 29, recibirá al duro Sportivo Italiano en el estadio Carlos Vallejos. Además, la igualdad ante el Lechero también es positiva porque el Portuario nunca pudo estar cómodo a lo largo del encuentro. Apenas los minutos posteriores a la ventaja que consiguió por intermedio de Gastón Cueto, cuando estuvo muy cerca de adelantarse 2-0 con un gran remate de Rodrigo Martínez que desvió el arquero Néstor Acosta. Después, fue Alem el que controló las acciones, el que tuvo mayor presencia en la mitad de cancha y el que dispuso de las mejores situaciones de gol. Incluso, el local no llegó a desesperarse porque alcanzó rápidamente el empate en una acción en la que sacó provecho de fallas de jugadores de Puerto Nuevo. Por ello, el balance de la visita a General Rodríguez deja, al menos desde el resultado, conformidad en el barrio Don Francisco. Es que sumar y sumar es el camino al gran objetivo de la temporada: asegurar la permanencia en la Primera C. EL PARTIDO Para este encuentro, el DT Franco Toloza decidió tres modificaciones en la formación titular: Javier Balbuena volvió a ocupar el arco tras dejar atrás una contractura; Kevin Casco fue el lateral izquierdo, por lo que Gian Croci se mudó al derecho (Santiago Ojeda estuvo ausente por un traumatismo que no pudo superar); y Enzo Moreno jugó en el lugar de Lucas Cajes (lesionado). En cuanto a lo táctico no hubo variantes respecto al triunfo frente a El Porvenir: Redondo y Ritacco se repartieron la tarea en el centro del campo; Moreno y Martínez jugaron sobre las bandas; Meza le dio movilidad al ataque; y Cueto fue la referencia entre los centrales rivales. Sin embargo, a diferencia del partido contra el elenco de Gerli, al Portuario se le hizo difícil asumir el protagonismo del juego. Incluso, también disponer del balón. Es que Alem salió muy bien plantado en la mitad de cancha y lograba romper esa línea con facilidad para llegar de forma amenazante a las inmediaciones del área de Balbuena, donde Lara y Tallarico tenían mucho trabajo. De hecho, en los primeros 15 minutos, el arquero Auriazul debió salir lejos para incomodar una aparición franca de Pavone (la acción se ensució) y, posteriormente, se lució al volar y manotear al córner un remate con rosca del mismo centrodelantero. Por entonces no entraban en juego ni Moreno ni Martínez y la pelota pasaba poco por Ritacco. Sin embargo, a los 18, en un lateral, Meza recibió solo sobre el vértice del área, giró y sacó un gran remate al segundo palo que el arquero Acosta alcanzó a tapar, pero dejando la pelota dentro del área. Allí apareció Moreno, quien sirvió el balón para que Cueto solo tenga que empujarlo al fondo de la red. Sí: en su primer remate al arco, Puerto Nuevo lograba abrir al marcador. Y tres minutos después estuvo muy cerca de ampliar el marcador de contragolpe: primero, Moreno escapó por derecha y el remate de Croci luego del centro atrás se desvió en un defensor; y posteriormente, tras otro saque lateral, Martínez sacó una furiosa volea que Acosta manoteó brillantemente contra su palo izquierdo. Parecía que Alem, a pesar de lucir mejor en el trámite, se llenaba de dudas. Y que los dirigidos por Toloza podían sacar ventajas del momento. Pero a los 29, la taba se dio vuelta. Casco falló en un control, perdió el balón y terminó ganándose la amarilla por tomar de atrás a Coronel cuando se acercaba al área. Y el local encontraría la igualdad en ese tiro libre: Pavone ejecutó por sobre la barrera y aunque su remate no llevaba gran potencia, el manotazo de Balbuena fue a destiempo y no pudo evitar que la pelota se metiera en el arco. De allí al final del primer tiempo, el juego se hizo más parejo y disputado, aunque el Lechero estuvo muy cerca del segundo: Coronel, entrando solo por el segundo palo, falló al intentar definir de primera. En el entretiempo, Toloza metió mano en la defensa: Luis Rodríguez ingresó en el lateral derecho y Croci pasó nuevamente al izquierdo (salió Casco, que estaba amonestado). Y a los 6 minutos, desde la izquierda, Croci inició una extensa trepada que terminó con un remate de Moreno que Acosta despejó al córner contra el primer palo. Esa llegada de Puerto Nuevo terminó siendo aislada, porque fue Alem el dominador del complemento y el que logró generar las situaciones más claras de gol, a pesar del esfuerzo de Lara por repeler cada intento local. A los 10 y a los 17, dos cabezazos de Coronel estuvieron muy cerca de dar vuelta el marcador y fueron un llamado de atención. Por eso, Toloza mandó a la cancha al uruguayo Pereira por Moreno. Y poco después siguió buscando equilibrio con el ingreso de Villarreal; y también más altura con Maciel. Igualmente, el Lechero era más preciso y dinámico en la mitad de cancha y así lograba romper la línea media y exponer a la última línea Portuaria. Incluso, a los 27, Balbuena le tapó el gol a Núñez Quiroga, quien llegó cara a cara con el arquero dentro del área. Fabregat vio el momento y se la jugó con Lucas Buono por Portillo (lateral izquierdo). Y a los 40, el experimentado atacante tuvo la mejor opción de la segunda parte. Tras una falla de Croci apenas detrás del círculo central, Gómez lo puso a correr y Buono definió de emboquillada por sobre Balbuena, cuya plegaria fue escuchada: la pelota cayó milímetros atrás del travesaño. Poco después, Toloza buscó cerrar el partido: hizo debutar a Durán (defensor) y sacó a Cueto. Y aunque Alem lo inquietó en alguna pelota parada, ya no volvió a tener chances nítidas. Incluso, sobre el final del juego y en una contra muy favorable, Meza dudó y desperdició la oportunidad de dejar a Maciel mano a mano con el arquero local. Así se cerró el encuentro. Con un empate que le sentó mejor a este Puerto Nuevo que, por primera vez en la temporada, sumó en dos fechas consecutivas. Y por ese camino intentará continuar el Auriazul cuando reciba a Sportivo Italiano el próximo martes. Claro está: ante tendrá ni más ni menos que el partido de mayor trascendencia de su historia cuando enfrente el viernes a Estudiantes de La Plata por Copa Argentina.

REDONDO, EN LA MARCA DE CUENCA. ESTA VEZ, AL CAPITÁN PORTUARIO LE COSTÓ CORTAR JUEGO EN LA MITAD DE CANCHA (FOTO: L.N. ALEM).



SÍNTESIS DEL PARTIDO ALEM (1): Néstor Acosta; Iván Rojas, Ezequiel Vicente, Julián Quinteros, Ítalo Portillo; Fernando Vega, Diego Grecco, Matías Cuenca; Adrián Núñez Quiroga, Leandro Coronel y Tomás Pavone. DT: Horacio Fabregat. SUPLENTES: Santiago Alstitud, Leonardo Kulich, Nahuel Tríbulo, Franco Gómez, Matías Medina, Gregorio Abregú y Lucas Buono. PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Gian Croci, Maximiliano Lara, Santiago Tallarico, Kevin Casco; Enzo Moreno, Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Rodrigo Martínez; Alexander Meza y Gastón Cueto. DT: Franco Toloza. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Luis Rodríguez, Yamil Durán, Bautista Pereira, Pablo Negro Villarreal, Emanuel Pentimalli y Maximiliano Maciel. GOLES: PT 18m Gastón Cueto (PN) y 29m Tomás Pavone (A). CAMBIOS: ST Rodríguez x Casco (PN), 19m Pereira x Moreno (PN), 25m Gómez x Cuenca (A), 26m Maciel x Ritacco (PN) y Villarreal Martínez (PN), 33m Buono x Portillo (A), 42m Durán x Cueto (PN). AMONESTADOS: Vega (A); Casco, Lara y Pereira (PN). CANCHA: L.N. Alem. ARBITRO: Wenceslao Meneses.

LARA TUVO UNA TARDE DE MUCHO TRABAJO EN GENERAL RODRÍGUEZ (FOTO: L.N. ALEM). FRANCO TOLOZA: "ES UN PUNTO MUY IMPORTANTE" El entrenador Portuario remarcó el empate logrado en General Rodríguez. Para Franco Toloza, la igualdad frente a LN Alem "sirve muchísimo para seguir sumando" en este Torneo Apertura. "Es un punto muy importante. Jugamos en una cancha muy complicada, donde pocos equipos van a poder conseguir algo", agregó el entrenador de Puerto Nuevo en diálogo con FM Radio City. En cuanto al trámite del encuentro, el DT señaló que fue "muy duro" y explicó la planificación del juego: "Salimos a buscar los espacios que habíamos visto que ellos dejaban y así llegó el gol. Y tuvimos también una chance para ampliar el marcador. Después, una falla nuestra derivó en un golazo de tiro libre de ellos", señaló respecto a la primera parte. "En el segundo tiempo se luchó más de lo que se jugó. Pero el equipo estuvo a la altura del juego físico que se dio por momentos y eso nos dejó muy conformes", agregó quien fue confirmado en el cargo tras haber iniciado esta experiencia como DT interino: "Me alegra mucho que la dirigencia se la haya jugado por nosotros. Creo que demostramos que estamos preparado para eso. De lo que estoy seguro es que nosotros vamos a dar todo por este club que tanto queremos", afirmó Toloza. El próximo compromiso del Portuario será el viernes frente a Estudiantes de La Plata por la primera ronda de la Copa Argentina: "Será un partido histórico, una experiencia muy linda que se merecen los jugadores, los dirigentes y también los simpatizantes. Vamos a ir a competir, pero también tenemos que saber disfrutarlo. Creemos que vamos a poder estar a la altura y soñamos con la posibilidad de dar el batacazo", comentó al respecto. El plantel partirá el jueves en colectivo rumbo a Córdoba (se juega el viernes en el estadio de Belgrano desde las 15.10 horas). En cuanto a la planificación de este duelo, el entrenador marcó que todavía desconoce si el Pincha presentará su habitual formación titular o una alternativa. "Ellos vienen de una seguidilla grande entre la Copa de la Liga y la Copa Libertadores. Ojalá nos toque la experiencia de jugar contra los titulares. Estoy confiando que vamos a dar que hablar", cerró Toloza. SE CORTÓ LA RACHA DE BERA La racha perfecta de Berazategui, que había ganado en sus primeras cuatro presentaciones, se cortó el domingo: empató 1-1 como visitante frente a San Martín de Burzaco. Igualmente, el punto le alcanzó al Naranja para mantenerse como único líder, a pesar que ya tuvo jornada libre. La sexta fecha del Torneo Apertura de la Primera C también dejó los siguientes resultados: Central Córdoba de Rosario 3-1 Luján, Sportivo Italiano 0-0 Laferrere, Real Pilar 2-1 Lamadrid, Liniers 2-1 Atlas, Midland 2-0 Claypole, El Porvenir 1-2 Argentino de Merlo y Deportivo Español 2-0 Victoriano Arenas.