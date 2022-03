"Jetín" fue presentado el domingo y hoy tendrá su tercer entrenamiento al frente del equipo que mañana será local desde las 15.30 horas. El cordobés analiza cambios en la formación titular. "Esto no es una crisis, es solo una situación de emergencia". Con tranquilidad en sus palabras, Carlos Pereyra le quita dramatismo al presente de este Villa Dálmine, al tiempo que trabaja para tratar de enderezar el rumbo de un equipo que todavía no ha ganado en seis presentaciones y que mañana miércoles recibirá a Chaco For Ever por la séptima fecha de este Campeonato 2022 de la Primera Nacional. Después de la renuncia de Marcelo Franchini en San Juan el pasado viernes, "Jetín" tomó las riendas del plantel profesional. El domingo fue presentado ante los jugadores y puso manos a las obras en este interinato que despierta expectativas en los simpatizantes, tanto por el cariño que se le tiene al cordobés como por su conocido amor por el club. "Yo asumo este compromiso con mucha responsabilidad, pero también lo estoy disfrutando. Villa Dálmine es mi cuna, el club que me formó como persona", asegura Pereyra, quien vistió la camiseta Violeta en 174 partidos y, entre otros, marcó el gol que valió el ascenso a la Primera B Metropolitana de 1996. El domingo, en la primera práctica, los jugadores que sumaron minutos en el 0-4 ante San Martín (SJ) hicieron trabajos regenerativos, mientras el resto de los futbolistas concretaron un ensayo futbolístico con la Cuarta División en el estadio de Mitre y Puccini. Ayer, en el predio Héctor Fillopski, el DT empezó a probar alternativas en la formación titular, teniendo en cuenta que hoy tendrá el último entrenamiento previo al duelo de mañana a las 15.30 horas frente a Chaco For Ever. En ese sentido, "Jetín" no tendrá a disposición a tres defensores: los laterales derecho Federico Mazur y Agustín Alberione se recuperan de sendos desgarros, mientras el marcador central Fernando Moreyra también será baja por lesión (distensión ligamentaria). Como alternativas para completar la zaga central, Pereyra cuenta con Braian Camisassa y Gabriel Pusula. Igualmente, también probó variantes en los laterales, por lo que la defensa, a excepción de Facundo Gómez, es una incógnita. Después, de mitad de cancha hacia arriba, el cordobés no realizaría grandes modificaciones en cuanto a los nombres. Pero sí habría novedades en el sistema táctico respecto al 4-3-3 que venía utilizando Franchini. "Estoy tranquilo, trabajando con todos los jugadores, no solo con aquellos que pueden llegar a jugar. Tengo claro que tengo que atender a todos por igual, porque de esta situación tenemos que salir todos juntos. Nosotros queremos darles tranquilidad y herramientas a los jugadores para que puedan hacer su trabajo lo mejor posible el miércoles", explicó "Jetín" sobre su labor en estos días.

PEREYRA, JUNTO A ÁNGEL MORETTO, SU AYUDANTE DE CAMPO EN ESTE INTERINATO. HOY ARRANCA LA FECHA Con cuatro partidos, este martes arranca la séptima fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional. En primer turno jugarán Flandria vs Estudiantes de Buenos Aires (16.05) y posteriormente también lo harán: Independiente Rivadavia vs Instituto (18.10), Almirante Brown vs San Martín de San Juan (20.10) y Estudiantes de Río Cuarto vs Chacarita (21.00). Los 14 encuentros restantes se disputarán mañana miércoles: Almagro vs Defensores de Belgrano (15.05), Villa Dálmine vs Chaco For Ever (15.30), Deportivo Maipú vs Tristán Suárez (16.00), Alvarado vs Brown de Adrogué (16.00), Deportivo Madryn vs Guillermo Brown (16.00), Deportivo Riestra vs Gimnasia de Mendoza (16.00), Nueva Chicago vs San Martín de Tucumán (17.05), Ferro Carril Oeste vs Sacachispas (20.00), Deportivo Morón vs Atlético de Rafaela (20.00), Temperley vs Santamarina (20.00), Quilmes vs Agropecuario (20.35), Belgrano vs San Telmo (21.15), Gimnasia de Jujuy vs Atlanta (21.30) y Güemes vs All Boys (21.30).