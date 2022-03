Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 22/mar/2022. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 22/mar/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Rusia bombardeó un centro comercial en Kiev Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Hubo ocho muertos y cientos de heridos. Los ataques de las topas de Putin no cesan sobre la capital del territorio ucraniano. La Oficina del Fiscal General de Ucrania informó que se inició una investigación sobre el bombardeo con misiles contra el distrito Podilsky de Kiev, que provocó una destrucción a gran escala y ocho muertes hasta el momento. "Bajo la dirección procesal de la Fiscalía del Distrito Podilsky de Kiev, se inició una investigación sobre violaciones de las leyes y costumbres de la guerra, combinadas con asesinato premeditado (Parte 2 del Artículo 438 del Código Penal de Ucrania). Se establece que, a última hora del 20 de marzo de 2022, las fuerzas armadas de la Federación Rusa, utilizando los medios de guerra prohibidos por el derecho internacional, llevaron a cabo un ataque con misiles contra el distrito Podilsky de la capital", dice el informe. Ucrania asegura que los bombardeos enemigos y un incendio destruyeron un centro comercial. con daños colaterales a las ventanas de los edificios residenciales cercanos y automóviles que se encontraban estacionados. Dentro del centro comercial se incendiaron los pisos tercero y cuarto, además de todos los automóviles que se encontraban estacionados en la playa, siempre según Ucrania. La información sobre los muertos y heridos se está aclarando, los equipos de rescate y agentes del orden están trabajando en el lugar para documentar el crimen, indica el sitio Ukrinform. La investigación previa al juicio está a cargo del Departamento de Policía del Distrito Podilsky de la Dirección Principal de Policía Nacional en la ciudad de Kiev; por otra parte, fueron evacuados unos 200 residentes de Sviatoshynsky, también en la capital del país. Según la inteligencia británica, los militares rusos, que atacaban a Kiev desde el noreste, se detuvieron después de que las fuerzas que avanzaban desde Gostomel hacia el noroeste fueron repelidas, dice Ukrinform. Feroces combates continúan al norte de Kiev, añade: "El grueso de las fuerzas rusas permanece a más de 25 kilómetros del centro de la ciudad". Información que el sitio atribuye al Ministerio de Defensa británico señala que, a pesar de la continua falta de progreso, Kiev sigue siendo el objetivo militar principal de Rusia y es probable que prioricen el intento de rodear la metrópoli en las próximas semanas. Mientras tanto, dos buques se hicieron visibles ayer lunes en una rada lejana frente al puerto de Odesa y abrieron fuego indiscriminado hasta que fueron rechazados por la artillería defensora, señala otro parte de Ukrinform, citando al portavoz del cuartel general operativo de la Administración Militar Regional de Odesa, Sergiy Bratchuk. Según él, el enemigo está tratando de presionar psicológicamente. Como no pueden invadir Ucrania, continúan con los bombardeos caóticos. También interpretó que el acercamiento de estas embarcaciones rusas es una manifestación para intimidar a la población civil. FUGA DE AMONÍACO Se produjo una fuga de amoníaco como consecuencia del bombardeo de los invasores rusos contra la planta de Sumykhimprom, comunicó el jefe de la Administración Militar Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytsky. El radio del área afectada es de unos cinco kilómetros, añadió Zhyvytsky, quien recordó que el amoníaco es un gas incoloro con un fuerte olor sofocante, muy soluble en agua, explosivo y tóxico. El amoníaco es más ligero que el aire, por lo que se deben usar refugios, sótanos y pisos inferiores para protegerse. En ese punto, el sitio informativo que responde al gobierno de Ucrania recuerda que según los Estados Unidos, Rusia planea realizar una operación "bajo la bandera de otra persona" y usar armas químicas o bacteriológicas en Ucrania, culpando a Kiev y a los países occidentales. BAJAS Como es habitual, Kiev ofrece un listado referido a las bajas de Rusia en combate, del 24 de febrero al 21 de marzo, contabilizando alrededor de 15.000 soldados enemigos muertos. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania asegura que Rusia perdió 498 tanques, 1.535 vehículos blindados de combate, 240 sistemas de artillería, 80 lanzacohetes múltiples, 45 unidades de defensa aérea, 97 aviones, 121 helicópteros, 969 vehículos de motor, tres buques/lanchas, 60 camiones cisterna de combustible, 24 UAV tácticos y operativos y 13 unidades de equipo especial. De toda la información referida a bajas en combate, existe un dato incontrastable como es el de la muerte de un alto comandante de la Flota del Mar Negro de la Armada rusa. El gobernador de Sebastopol, una ciudad portuaria en la península de Crimea reportó la baja del post-capitán Andrei Paliy, subcomandante de la flota. Cayó durante los combates en la ciudad portuaria de Mariupol, en el este de Ucrania, según informó Mikhail Razvozhayev a través de la aplicación de mensajería Telegram.



