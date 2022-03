Efemérides del día de la fecha, 22 de Marzo

DÍA MUNDIAL DEL AGUA Impulsado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro en el año 1992, e instituido mediante la Resolución 47/193 del año 1993, en este día se remarca la importancia del agua como elemento clave para la vida a la vez que se concientiza acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de impulsar medidas para superarla. El tema de este año es "Aguas subterráneas, hacer visible lo invisible" y tiene el propósito de reivindicar el estudio, la protección y la utilización de las aguas subterráneas de forma sostenible para sobrevivir al cambio climático y satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento: "Las aguas subterráneas son invisibles, pero sus efectos se aprecian en todas partes. Escondidas bajo nuestros pies, las aguas subterráneas constituyen un tesoro oculto que enriquece nuestras vidas". Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alrededor del 40% de toda el agua utilizada para el riego proviene de acuíferos y casi la totalidad del agua dulce en forma líquida del mundo es agua subterránea. "Debemos protegerlas de la sobreexplotación -extraer más agua de la que se recarga con la lluvia y la nieve- y la contaminación que actualmente las acechan, ya que puede desembocar en el agotamiento de este recurso, en el encarecimiento de su tratamiento y regeneración y hasta la paralización de su uso".



FALLECE RENÉ HOUSEMAN René Orlando Houseman nació el 19 de julio del año 1953 en La Banda, Santiago del Estero. Transcurrió su infancia en la villa del Bajo Belgrano (Buenos Aires) repartiendo su tiempo entre el trabajo y el potrero, lugar donde demostró su talento y destreza. A pesar de jugar en las inferiores de Excursionistas, equipo del que era hincha, Houseman debutó vistiendo la remera del equipo rival, Defensores de Belgrano, y se consagró campeón de la Primera C en el año 1972. Al año siguiente, llamó la atención de César Luis Menotti y comenzó a jugar en Huracán. "El Hueso" conquistó rápidamente a la hinchada, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, con su velocidad y picardía. Así, con el correr de los años, se consagró campeón del Campeonato Metropolitano 1973 además convirtió un total de 109 goles en "El Globo": "Yo juego siempre así. A veces las cosas no me salen, otras sí; pero siempre hago lo que se me ocurre. Y me divierto, me divierto mucho". Más adelante tuvo un paso fugaz por River, Colo-Colo (Chile), AmaZulu (Sudáfrica), Independiente y se retiró en el club de sus amores, Excursionistas, en el año 1985. En cuanto a la Selección Argentina, Houseman se consagró campeón del mundo en el Mundial 1978. Falleció en el año 2018 en Buenos Aires.



"THESE DREAMS" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1986, el sencillo "These Dreams" de Heart destronaba a "Sara" de Starship del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Heart" (1985) y compuesto por Bernie Taupin junto a Martin Page, la canción fue la primera de la banda en llegar a lo más alto de las listas.