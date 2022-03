P U B L I C







Lic. Analía San Pedro

No seguir los estereotipos de belleza es un tema actual y positivo. Opinar sobre el cuerpo del otro, sobre todo en redes sociales muestra que somos una sociedad llena de prejuicios. Sin embargo, la normalización de los cuerpos plus size podría estar acompañada de un aumento en el número de personas que subestiman su sobrepeso. No importa si hay unos kilos de más, es válido y acertado ser amables con uno mismo, pero la base de la belleza es la salud y no debe quedar en segundo plano. Hay tipos de trastornos alimentarios que no encuadran dentro de uno específico. Es el caso de la megarexia, las personas obesas evitan el espejo, las balanzas y desconocen su peso exacto. Se ven con una imagen distorsionada porque no tienen una mirada detallista. Es un trastorno psicológico que se extiende y que no es únicamente un problema físico, como tener un peso por encima de lo saludablemente recomendado, sino que es una alteración mental con graves consecuencias. En la megarexia la persona con obesidad o hiperobesidad percibe su cuerpo dentro de los estándares normales, es decir con un índice de masa corporal saludable. Una persona con este trastorno no se cuida, sigue comiendo comidas ricas en carbohidratos, en grasas saturadas y por ende, se complica más su cuadro de salud en general. También afecta su sexualidad. La obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo que aumentan de manera significativa la posibilidad de sufrir enfermedades como, diabetes, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares. Son pacientes que no tienen conciencia de las consecuencias que la obesidad va a causar en su cuerpo, niegan la patología que están teniendo y hasta se enojan cuando alguien se lo señala. El tratamiento debe ser integral. Desde el punto de vista psicológico, el objetivo es hacer que la persona sea consciente de que tiene un problema con su peso corporal y se responsabilice de su estado físico y de salud para evitar mayores complicaciones. No solo debe aceptar que tiene un problema de alimentación, sino que debe ser consciente de que padece un trastorno psicológico serio. Se recomienda hacer terapia para ayudar al paciente a tomar conciencia de lo severo de su cuadro, los riesgos que está asumiendo y a tener una visión más ‘real’ de su imagen corporal. La guía de un nutricionista es imprescindible para brindar pautas de alimentación saludable. No pasa por bajar de peso rápidamente, sino por adquirir o recuperar hábitos saludables. Estimular a la persona a caminar no menos de tres veces por semana para generar un cambio metabólico. La actividad física no programada también es de gran ayuda para empezar a movilizarse. Muchas veces el paciente no encuentra recursos para regular su alimentación y esto genera frustración. Lo importante es pedir ayuda y dar apoyo a la persona que no reconoce este trastorno. Fuente: Juana Poulisis (M.N. 97.898), psiquiatra especialista en trastornos alimentarios. Lic. Analía San Pedro. Equipo de Nutrición CMR. (M.N.: 3301 / M.P.: 4404) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606