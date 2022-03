Más de 100 jóvenes participaron del primer torneo municipal de skate del año

La competencia que se disputó en el Skatepark de la plaza 1º de Mayo estuvo organizada por la Dirección de Deportes. Además de alumnos de la Escuela Municipal de Skate, participaron skaters locales y de la región. La Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio realizó, este sábado, el primer torneo de skate local del año con más de 100 participantes. La competencia abierta y gratuita, que se disputó en el Skatepark de la Plaza 1º de Mayo, se desarrolló en tres categorías distintas: Sub 14 masculino; mayores de 14 masculino y categoría femenina, la cual es la primera vez que se desarrolla en la ciudad. Entre los participantes se encontraban alumnos de la Escuela Municipal de Skate, quienes por primera vez se presentaron en una competencia, skaters locales y de ciudades aledañas. El jurado de esta competencia estuvo compuesto por skaters locales con más de 15 años de experiencia en la práctica deportiva. Ellos evaluaron las destrezas, velocidad, altura y utilización del espacio en el desarrollo de dos rutinas de 45 segundos por participante. Asimismo, luego de una gran demostración en la pista por parte de los participantes, determinaron que en la categoría Sub 14 obtenga el primer puesto Loloco, el segundo Maxi Cruz, mientras que el tercer puesto fue para Yair. En la categoría Mayores, Samuel Hasperue resultó ganador y el segundo y tercer puesto fue para Luciano y Pablo Girola respectivamente. Y, en la categoría Femenina, se ubicaron en el podio Morena (1º), Ailyn (2º) y La Pochi (3º). Al finalizar el evento se llevó a cabo la entrega de premios a los tres ganadores de cada categoría, que fueron donados por los auspiciantes del evento, como también la entrega de medallas para todos los participantes. Durante el torneo, también tuvo lugar una demostración de skate adaptado, en la cual personas con discapacidad mostraron sus habilidades en el skate, dejando en claro que el deporte no tiene límites y es un medio muy importante para la inclusión. También se hicieron presentes skaters profesionales de los teem whiro y o´cloks quienes realizaron una demostración de excelencia para todos los presentes. Acompañado por la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi, y el profesor de la Escuela municipal de Skate, Santiago Martín Reinas, el director de Deportes, Matías Lugo, felicitó a los participantes y se mostró muy contentos con los resultados que arrojó la propuesta. Por ello, anticipó que todos los meses se desarrollarán torneos deportivos abiertos de distintas disciplinas a la comunidad en espacios públicos, siguiendo por una competencia de básquet 3x3 urbano con fecha a definir.

Más de 100 niños y jóvenes participaron de la propuesta de la Dirección de Deportes.





La categoría femenina es la primera vez que se desarrolla en la ciudad.





Del primer campeonato de skate participaron jóvenes de la ciudad y localidades aledañas.





La Subsecretaria de Cultura y Educación, el Director de Deportes y el Profesor de la Escuela Municipal de Skate acompañaron la jornada.





También hubo una demostración de skate adaptado.