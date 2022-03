Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 22/mar/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 22/mar/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

FUE PARA BOCA Con un tanto de Sebastián Villa (aprovechó un error entre González Pirez y Armani), Boca Juniors venció 1-0 a River Plate en el superclásico de la 7ª fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022. Así, el Xeneize alcanzó a Estudiantes de La Plata en lo más alto de la Zona B, dado que el Pincha igualó 1-1 con Gimnasia en el derby platense. También el domingo, Newells le ganó 1-0 a Rosario Central, que ya no cuenta con Cristian "Kily" González como entrenador. En tanto, ayer, Defensa y Justicia dejó escapar dos puntos al igualar 1-1 como local con Arsenal de Sarandí y permitió que Racing se mantenga como único líder de la Zona A; mientras Argentinos Juniors venció 1-0 a un Vélez Sarsfield que cayó al último puesto de la Zona B. Esta séptima fecha se cerrará hoy con dos partidos: Atlético Tucumán vs Central Córdoba (19.15 horas) y Talleres vs Godoy Cruz (21.30).



CON MUCHAS BAJAS La Selección Argentina se prepara para afrontar la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con muchas bajas. La última en confirmarse fue la de Lautaro Martínez, quien dio positivo de Covid antes de viajar. Anteriormente habían quedado descartados Marcos Acuña, Alejandro "Papu" Gómez, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Emiliano Martínez, Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso. El grueso de los jugadores convocados arribó ayer al país y, desde París, hoy lo harán los últimos tres: Messi, Di María y Paredes. El combinado nacional enfrentará este viernes a Venezuela en La Bombonera y, luego, el próximo martes será visitante frente a Ecuador. PRIMERA A FEMENINA River Plate venció ayer 1-0 como visitante a Ferro Carril Oeste y se mantiene con puntaje ideal en el inicio del certamen. Por ello, comparte nuevamente con Boca la primera posición. Hoy se les puede acoplar UAI Urquiza, que visita a Deportivo Español en el cierre de esta cuarta fecha que, además, dejó los siguientes resultados: Racing Club 1-0 San Lorenzo, Estudiantes (LP) 1-1 SAT, Boca Juniors 4-0 Villa San Carlos, Huracán 1-1 Independiente, Lanús 3-2 Comunicaciones, Estudiantes (BA) 4-2 Excursionistas, Platense 0-2 Gimnasia (LP) y Rosario Central 3-0 El Porvenir. PRIMERA B METRO Ituzaingo llegó a lo más alto del Torneo Apertura al vencer 1-0 como local a Talleres (RE). De esa manera igualó la línea de 13 puntos que ya había alcanzado Comunicaciones (1-1 con Colegiales). El domingo también jugaron: San Miguel 2-1 Villa San Carlos y J.J. Urquiza 0-0 Argentino (Q). Mientras que esta sexta fecha se cerró anoche en Lomas de Zamora con el empate 1-1 entre Los Andes y Deportivo Merlo. GOLEÓ EL BARSA En el derby de España, Barcelona cacheteó a Real Madrid a domicilio: se impuso 4-0 y confirmó el gran momento que atraviesa bajo la conducción técnica de Xavi Hernández. Igualmente, el Merengue domina con comodidad en La Liga de España: suma 66 puntos y le lleva 9 de ventaja al Sevilla y 15 al conjunto catalán (que tiene un partido menos). CONVIRTIÓ, PERO… Paulo Dybala abrió la victoria de Juventus, que le ganó 2-0 a Salernitana por la 30ª fecha de la Serie A. Sin embargo, en las últimas horas, los trascendidos desde Italia señalan que el cordobés no llegó a un acuerdo de renovación con la Vecchia Signora y se estima que su futuro estaría en España o Inglaterra.

