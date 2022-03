Juegan desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. El Violeta presentaría tres modificaciones y variaría su sistema táctico ante un rival que llega entonado tras quitarle el invicto a Belgrano de Córdoba. Un punto de inflexión. Eso busca con urgencia Villa Dálmine: un quiebre en este inicio de campaña tan discreto en el que, por el momento, ha cosechado tres empates y tres derrotas, racha que llevó a la renuncia a Marcelo Franchini después del lapidario 0-4 ante San Martín en San Juan. Por ello, Carlos Pereyra estará hoy al frente del equipo que recibirá a Chaco For Ever por la séptima fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini, con el arbitraje de Nahuel Viñas. "Jetín" estaba a cargo de la Reserva y es, a su vez, el Coordinador de las Divisiones Inferiores. Y dispuso tan solo de tres entrenamientos para preparar al plantel para el compromiso de esta tarde. En estas 72 horas evaluó modificaciones, tantos de nombre como de esquema táctico. Y todo indica que hoy se observarán variantes en ambos sentidos, aunque no tantas como se especulaban inicialmente. De hecho, la nómina de 18 convocados está conformada, prácticamente, por los mismos nombres de las últimas citaciones de Franchini. Lo más complicado de resolver para Pereyra fue la conformación de la defensa: los laterales derecho Federico Mazur y Agustín Alberione se recuperan de sendos desgarros, mientras el marcador central Fernando Moreyra también es baja por lesión. Braian Camisasa y Gabriel Pusula son alternativas para completar la zaga central junto a Facundo Gómez. En el lateral izquierdo continuará Diego Martínez. Y en el derecho surge una de las dudas: si continúa Rafael Sangiovani o si ingresa el juvenil Valentín Albano (fue probado en esa posición). La otra incógnita está en el arco: Alan Sosa podría hacer su debut en lugar de Germán Montoya. De mitad de cancha hacia adelante aparecerían los cambios tácticos: Laureano Tello (reemplazaría a Emiliano Agüero) y Nicolás Bertochi compartirían el centro del campo; por delante jugaría Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz y Francisco Nouet se moverán por las bandas y Juan Pablo Zárate, como centro delantero. Así, el esquema sería un 4-4-1-1 o 4-2-3-1 y la probable formación estaría integrada por Montoya o Sosa; Sangiovani o Albano, Gómez, Camisassa, Martínez; Tello, Bertochi; Díaz, D´Angelo, Nouet; y Zárate. La nómina de convocados se completa con Pusula, Agüero, Franco Costantino, Nicolás González y Federico Haberkorn. Por su parte, Chaco For Ever llega a Campana en un gran momento: eliminó a Arsenal en la Copa Argentina y, después, le quitó el invicto a Belgrano de Córdoba al ganarle 3-1 como local el pasado sábado. Así llegó a 10 puntos y quedó a tres de la cima del campeonato. Respecto a esa última presentación ante el Pirata, el DT Daniel Cravero (que no viajó con la delegación por un cuadro gripal) analizaba realizar una sola variante, dado que vuelve a tener a disposición a Luciano Giménez y esto podría provocar que Enzo Bruno deje la alineación titular. Así, los once del Albinegro serían: Gastón Canuto; Lucas Fernández, Alexis Niz, Yair Marín y Leandro Allende; Enzo Gaggi, Gonzalo Alarcón, Álvaro Cuello y Gonzalo Lucero; Martín Garnerone y Bruno o Giménez. La lista de convocados del conjunto chaqueño se completa con Joaquín Mattalía, Marcos Fissore, Gastón Martínez, Franco Canever, Santiago Valenzuela, Gaspar Triverio, Emanuel Díaz y Nicolás Trecco.

EL HISTORIAL: 29 AÑOS DESPUÉS Por Gustavo Belsué Villa Dálmine y Chaco For Ever vuelve a estar frente a frente después de 29 años, dado que la última vez que se enfrentaron fue en marzo de 1993. Hasta el momento disputaron cuatro encuentros entre sí y se registraron 3 victorias para el Albinegro y un empate. El Violeta marcó 3 goles, mientras el conjunto chaqueño convirtió 7. Y las dos veces que jugaron en Mitre y Puccini terminaron con victorias visitantes. EL ULTIMO ENCUENTRO. El domingo 14 de marzo de 1993, por la 28ª fecha del Nacional B 1992/93, Chaco For Ever se impuso 3-1 con goles de Adrián Casella en contra, Juan Carlos Areco y Oscar Barrios en contra. El descuento Violeta fue obra de Alejandro Marinilli. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO EN CAMPANA Fue el sábado 19 de septiembre de 1992, por la 7ª fecha del Nacional B 1992/93, cuando Chaco For Ever se impuso 1-0. Aquella tarde, Carlos "Jetín" Pereyra, quien hoy dirigirá al equipo, fue titular en el Violeta. VILLA DALMINE (0): Alejandro Molina; Omar Antúnez, Rubén Benítez, Oscar Barrios, Juan Carlos Echevarría; Carlos Pereyra, Fernando Borio y Antonio Fernando Labonia; Omar Bastía, Diego Bianchi (Alejandro Marinilli) y Roberto Fabián Cena (Gerardo Schunk) DT: Alejandro Semenewicz. SUPLENTES: Adrián Moschini, Miguel Elsesser y Oscar Balmaceda. CHACO FOR EVER (1): Julio César Starópoli; Ignacio Medina, José Manuel Fernández, Celso Freyre, Mauricio Esquivel; Carlos Jones, Elio Rodríguez Silvera (Santiago Albarenga) y Pablo Quiroga (Carlos Torres); Mario Aimetta, Humberto Borzillo y Juan Carlos Areco. DT: Pedro Alexis González. SUPLENTES: Hugo Carrasco, Egidio Gómez y Víctor Godoy. GOL: ST 16m Humberto Borzillo (CHA). EXPULSADO: ST 22m Ignacio Medina (CHA). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Roberto Seagutt. ALMIRANTE, EN LA CIMA Ayer, en el inicio de esta séptima fecha de la Primera Nacional, Almirante Brown venció 1-0 como local a San Martín de San Juan y, de esa manera, llegó a los 14 puntos y se ubicó, en soledad, en lo más alto de la tabla de posiciones. Por su parte, Estudiantes de Buenos Aires venció 2-1 como visitante a Flandria y cosechó su segunda victoria consecutiva. Así, el conjunto dirigido por Walter Nicolás Otta llegó a los 9 puntos y dejó atrás un inicio irregular de temporada. Además, este martes también jugaron: Independiente Rivadavia 1-2 Instituto (La Gloria alcanzó los 13 puntos) y Estudiantes de Río Cuarto 2-0 Chacarita. Los 14 encuentros restantes de esta séptima fecha se disputarán hoy: Almagro vs Defensores de Belgrano (15.05), Villa Dálmine vs Chaco For Ever (15.30), Deportivo Maipú vs Tristán Suárez (16.00), Alvarado vs Brown de Adrogué (16.00), Deportivo Madryn vs Guillermo Brown (16.00), Deportivo Riestra vs Gimnasia de Mendoza (16.00), Nueva Chicago vs San Martín de Tucumán (17.05), Ferro Carril Oeste vs Sacachispas (20.00), Deportivo Morón vs Atlético de Rafaela (20.00), Temperley vs Santamarina (20.00), Quilmes vs Agropecuario (20.35), Belgrano vs San Telmo (21.15), Gimnasia de Jujuy vs Atlanta (21.30) y Güemes vs All Boys (21.30).