Katty Altimari acompañó el reclamo de los vecinos de San Cayetano

"Desde hace más de tres años están gestionando la continuación de la calle Ugartemendía ante las autoridades municipales y distintos referentes políticos. Nadie los escucha y ahí viven más de 40 familias", señaló a dirigente peronista, quien adelantó que gestionará una audiencia con el Intendente Abella. "La calle Ugartemendía figura en los planos catastrales y de hecho está abierta desde la entrada de San Cayetano hasta casi la mitad. Luego queda interrumpida y sin demarcación, faltando aproximadamente cinco cuadras en su conexión con la Ruta Nacional 9. Eso deja sin acceso a más de 40 familias. Concretamente, el tramo es el que une la zona de la iglesia con Panamericana", señaló la dirigente peronista Katty Altimari respecto a una problemática que le han trasladado vecinos del barrio con el objetivo de encontrar respuestas a este problema. Según explicó Altimari, los vecinos han realizado innumerables reclamos e inclusive funcionarios municipales les habrían prometido tomar el tema luego de las elecciones, "lo que hasta el momento no ocurrió", marcó. "No hay entrada, no hay salida. Ello provoca que por ejemplo en una emergencia de salud los vecinos no puedan hacer ingresar la ambulancia. Tampoco pueden acceder a los servicios en especial de la luz, ya que Eden obviamente no quiere habilitar para que hagan los pilares y la bajada de la corriente eléctrica. Por otro lado, para salir y entrar las familias lamentablemente están atravesando por el campito que fue destinado a una muy linda plaza y playón deportivo con sus vehículos. Eso hizo que el cruce este destruido al igual que parte del terreno, pero por ejemplo los días de mucha lluvia es imposible transitar por otro lado, ya que la precaria salida que los vecinos habían hecho no se puede utilizar", agregó la referente peronista. "Entiendo que la reapertura de la calle Ugartemendía en esa zona preocupa a las autoridades municipales, que intentan desalentar la toma de terrenos en una de las manzanas, pero también entiendo que la forma correcta no es inhabilitando una calle publica, en tal caso, serán necesarias otras acciones que tiendan a evitar o radicar de forma ordenada el lugar en cuestión. Los vecinos se comprometieron a que continuemos con una gestión, un pedido ordenado, motivo por el cual, estoy gestionando una reunión con el señor Intendente a los efectos de pedirle escuche a los vecinos. Repito: desde hace más de tres años están gestionando la continuación de la calle Ugartemendía ante las autoridades municipales y distintos referentes políticos. Nadie los escucha y ahí viven más de 40 familias", comentó Altimari. "Un caso similar atraviesan los vecinos del camino del ex criadero avícola San Sebastián, por quienes hemos iniciado un expediente al respecto. Solucionar ese trazado, sería en favor de la integración del Barrio Los Pioneros, pero además colaboraría en mucho a lograr mayor seguridad en un lugar donde justamente está emplazado el complejo Penitenciario Campana. Siempre sostengo la importancia de trabajar en la integración de la gente, y el acceso a los servicios básicos indispensables. No hay ciudadanos de primera ni de segunda: hay ciudadanos", concluyó.

“No hay ciudadanos de primera ni de segunda: hay ciudadanos", señaló Altimari luego de reunirse con vecinos de San Cayetano.





Los vecinos transitan por la plaza y playón deportivo con sus vehículos para llegar a sus domicilios.





El DNI de un vecino del barrio, con domicilio sobre un tramo de calle que no ha sido abierto.