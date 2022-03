Tres autos con severas averías en la Avenida Raúl Alfonsín

"Quedé tirado con el auto esperando la grúa y el próximo accidente, ya que el sector sigue mal señalizado y sin luces la zona", escribió uno de los damnificados. Un Fiat Palio, un Fíat Idea y una Chevrolet Meriva se llevaron por delante el flamante cantero central de la avenida Raúl Alfonsín que se encuentra en obra, y necesitaron ser asistidos por dos planchas de auxilio para poder retirarse del lugar. Todo sucedió a primera hora de la noche de ayer y con el pavimento mojado, cuando ambos vehículos transitaban a la altura del barrio "El Portal de la Avenida" en dirección al arco de ingreso a Campana. Según explicaron los conductores, la señalización en la obra es precaria y confusa, lo que contribuyó a que el cordón del cantero central los tomara por sorpresa. Otro factor contribuyente fue que la tierra de relleno del mencionado cantero no está consolidada, hundiéndose los vehículos de forma abrupta, lo que provocó severas averías en los trenes delanteros y partes de los motores. También hubo un Peugeot 205 involucrado, pero aparentemente no registraba daños de magnitud. El problema llamó la atención de varios automovilistas quienes pasaban por el lugar y se detuvieron solidariamente para prestarles ayuda. Luego se sumaron personal del Comando Patrulla y Defensa Civil, quienes verificaron que no había lesionados y ordenaron el tránsito mientras llegaban las planchas. Uno de los damnificados, Juan Ponce de León, escribió en uno de los portales de noticias que cubrió el accidente: "Se fue la policía y se fue Defensa Civil. Quedé tirado con el auto esperando la grúa y el próximo accidente… ya que el sector sigue mal señalizado y sin luces la zona".

El problema tuvo lugar en las inmediaciones del ingreso al barrio "El Portal de la Avenida".