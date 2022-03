Cómo tratar la claustrofobia

Las personas que padecen claustrofobia presentan un miedo intenso e incontrolable a los lugares cerrados de los que creen que no van a poder salir fácilmente, como por ejemplo, un ascensor, una cueva, un túnel, etc. De hecho, son sensaciones que pueden aparecer también en pruebas médicas como la resonancia magnética. Este miedo a espacios cerrados puede manifestarse de dos maneras: Miedo a la restricción: a no poder moverse. Miedo a la asfixia: a creer que nos quedaremos sin aire. Pueden producirse debido a una vivencia pasada de una experiencia desagradable en un espacio pequeño: cuando años después hay algo que recuerda ese hecho, las reacciones de alerta se activan y aparecen los síntomas de miedo. Los síntomas típicos de la claustrofobia son: la dificultad para respirar y el miedo a asfixiarse o a no poder moverse. A su vez, pueden aparecer otros signos de alta activación, como: sudoración, mareos, taquicardia, sensación de desmayo, miedo a morir. Tratamiento A menudo, las personas con claustrofobia desarrollan estrategias para poder desenvolverse en las situaciones que les generan miedo. Se trata de vías que los ayudan a escapar de la situación temida, por ejemplo: subir 10 pisos por las escaleras para no tomar el ascensor o decidir no hacerse una resonancia magnética. A estas "soluciones" se las llama respuestas de seguridad y se podrían incluso normalizar, pero hay que tener en cuenta que no siempre se podrán implementar. Siguiendo con los ejemplos anteriores, por ejemplo, cuando se necesita hacer la resonancia magnética para un proceso médico importante. La terapia cognitivo conductual ha demostrado muy buenos resultados para el manejo de la claustrofobia. Se trata de un procedimiento en el que profesionales informan al paciente sobre la problemática y enseñan estrategias para manejar la claustrofobia y enfrentarse a ella. Ayuda a tomar conciencia de pensamientos imprecisos o negativos para que visualizar situaciones exigentes con mayor claridad y responder a ellas de forma más efectiva. El objetivo que se persigue es que esa persona pueda hacer su vida sin tener que usar estrategias de seguridad para desenvolverse en situaciones que le generen miedo y hacer frente a su día a día sin interferencias.



Fuente: Perfil/Mia.