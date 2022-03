Ya tenemos la fecha de estreno de "La Ira de Dios", el nuevo thriller nacional próximo a desembarcar en la plataforma de Netflix, protagonizado por Juan Minujín, Macarena Achaga y Diego Peretti, elenco que viene de estrenar las series "El Marginal 4", "Luis Miguel: la serie" y "El Reino", respectivamente en el streaming. Se trata del inminente film del director Sebastián Schindel ("Crímenes de familia", "El Patrón: radiografía de un crimen"), quien adapta la novela La muerte lenta de Luciana B. del escritor Guillermo Martínez ("Crímenes imperceptibles"). Y cabe recordar que no es la primera vez que autor-director trabajan juntos en una película, ya que ambos realizaron "El Hijo", inspirada en la nouvelle Una madre protectora. La trama desarrolla la historia de una joven a la que el famoso escritor Kloster (interpretado por Minujín y Peretti) dictaba sus novelas. Sin embargo, diez años después ya no será la misma, luego de las trágicas muertes de sus seres queridos. Convencida de que no es una casualidad, sino una venganza metódica contra ella, recurre a salidas desesperadas con elementos como cuadernos de notas de Henry James y una Biblia de Scofield. Este lunes, a días de que Netflix lanzara el listado de las producciones nacionales que se vienen este año, reveló la fecha de estreno de "La Ira de Dios": el 15 de junio. Lo que indica que probablemente estemos a días contados, tal vez a horas, de conocer el primer trailer de este thriller que -tal como adelantó hoy la cuenta oficial de la plataforma- "nos va a dejar sin aliento". Por otro lado, no se trata del único proyecto que Minujín prepara para Netflix. Además de la ya confirmada quinta temporada de "El Marginal", serie que también produce, el actor (quien a nivel internacional trabajó en "Los dos papas", también para la Casa de la N Roja) comenzó el rodaje de "Matrimillas", comedia romántica que protagoniza junto a Luisana Lopilato.



Fuente: FiloNews.