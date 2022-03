El equipo oficial, entrenado por Gustavo Hereñú, logró cuatro medallas de oro, una de plata y una de bronce. Por su parte, el pre-equipo, dirigido por Marilú Perea, totalizó 17 medallas en la Regata Promocional. El pasado sábado se desarrolló, en la Pista de Remo de Villa Constitución, la segunda fecha del Calendario Oficial de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (A.A.R.A.). La Regata Oficial "Centenario CRIL", organizada y fiscalizada por la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL), reunió a más de 10 clubes de distintos puntos del país en la ciudad santafesina. En representación del Campana Boat Club participaron Tomás Alonso, Juan Ignacio Paredes, Joel Romero, Rubén Geuna, Josué Viera Veneziani y Gregorio Zanini. Los remeros del equipo oficial, entrenado por Gustavo Hereñú, totalizaron cuatro medallas de oro, una de plata y una de bronce. Los primeros remeros Celestes en competir fueron Alonso y Paredes que, en Dos Sin Junior Masculino, finalizaron en el 2° puesto. A su vez, en Doble Par Junior Masculino, corrieron la Final A y completaron el podio. Por otro lado, en Single Senior Masculino, Joel Romero le dio el primer triunfo al CBC. Además, el campeón panamericano y sudamericano en M8+ se quedó con la Copa Rodolfo "Chiquito" Abrate. Posteriormente, en Dos Sin Senior Masculino, Romero y Rubén Geuna terminaron en el 2º puesto. Luego, Josué Viera Veneziani y Gregorio Zanini sumaron las victorias restantes. Primero, en Doble par Senior Masculino, prueba en la que no tuvieron rivales. Después, en Single Peso Ligero Masculino, Viera Veneziani superó a las embarcaciones del Club de Regatas Santa Fe y Club de Regatas Rosario. Finalmente, Zanini se impuso en Single Sub 23 Masculino. La próxima regata oficial se realizará el 23 de abril en Villa Carlos Paz (Córdoba) y estará organizada y fiscalizada por la CRIL. EL PRE-EQUIPO Asimismo, el pasado domingo se llevó a cabo en el Club Náutico Villa Constitución, la Regata Promocional CNVC que también fiscalizó la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL). Allí, el equipo promocional del CBC que entrena Marilú Perea dijo presente y, producto de su destacada actuación, retornó a Campana con un total de 17 medallas: ocho de oro, siete de plata y dos de bronce. Las ocho medallas doradas fueron: -Paseo Sub 12 Masculino: Dylan Roldan. -Paseo Libre Femenino: Carla Correa. -Paseo Sub 14 Femenino: Carla Correa. -Paseo Sub 16 Masculino: Mateo Ledesma (Serie 1) y Mauro González (Serie 3). -Paseo Sub 16 Femenino: Pilar Figueroa. -Shell Sub 14 Femenino: Julieta Paredes. -Doble par Sub 16 Femenino: Morena Quinteros y Julieta Paredes. En tanto, las siete preseas plateadas que acumuló el equipo Celeste fueron: -Paseo Sub 12 Masculino: Jonás Viera Veneziani. -Paseo Libre Masculino: Mateo Ledesma. -Paseo Libre Femenino: Pilar Figueroa. -Paseo Sub 14 Masculino: Dylan Roldan. -Shell Sub 16 Masculino: Tomás Paredes. -Shell Sub 16 Femenino: Morena Quinteros. -Shell Libre Masculino: Tomás Paredes. Finalmente, la cosecha del CBC se cerró con dos medallas de bronce: -Paseo Libre Masculino: Mauro González. -Doble par Sub 16 Masculino: Sebastián Benítez y Santino De Luz. La actuación de los entrenados por Marilú Perea se completó con tres cuartos puestos: -Paseo Libre Femenino: Delfina Pinardi 4º puesto. -Paseo Sub 16 Femenino: Delfina Pinardi 4º puesto. -Doble par Libre Masculino: Santino De Luz y Sebastián Benítez 4º puesto.

JOEL ROMERO SE IMPUSO EN EL SINGLE SENIOR Y SE QUEDÓ CON LA COPA RODOLFO “CHIQUITO" ABRATE.





MORENA QUINTEROS Y JULIETA PAREDES SE IMPUSIERON EN DOBLE PAR SUB 16.