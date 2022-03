El Tricolor logró cuatro victorias en su visita a Honor y Patria, mientras los Celestes consiguieron un triunfo ante Arenal. El pasado sábado, el Club Ciudad de Campana y el Campana Boat Club iniciaron su participación en el Torneo de Divisiones Formativas de la Asociación de Zárate-Campana (ABZC). Por la primera fecha de la Zona B del campeonato, los Tricolores visitaron a Honor y Patria de Capilla del Señor y consiguieron victorias en todas las categorías. En U13 se impusieron 45-25; en U15 vencieron 55-28; en U17 lo hicieron por 84-37; y en U19 ganaron 74-51. El próximo compromiso de los chicos entrenados por Germán Género y Martín Trovellesi será como local, frente a Ingeniero Raver de Los Cardales. También por la misma Zona B, el Campana Boat Club visitó a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz. Los Celestes se impusieron en Sub 17 por 58 a 57, pero cayeron en Sub 13 (48-22) y en Sub 19 (64-58). En tanto, el Bote no pudo presentarse en Sub 15 por las ausencias padecidas por cuadros gripales. Por la segunda fecha, los chicos Celestes, que son dirigidos por Ezequiel Imperatori y Nahuel Pinto, serán locales frente a Honor y Patria de Capilla del Señor.

LOS SUB 19 DEL CCC SE IMPUSIERON POR 74 A 51 ANTE HONOR Y PATRIA.