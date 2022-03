Igualó 0-0 con Chaco For Ever como local en el primer partido de Carlos Pereyra como DT Violeta. El equipo mejoró en el aspecto defensivo, pero le costó generar situaciones de gol y llegó a tres partidos sin convertir. El próximo domingo visita a San Telmo. Después de la renuncia de un entrenador, con apenas tres días de trabajo con el sucesor interino y ante un rival que llegaba invicto y envalentonado, Villa Dálmine consiguió ayer, como local, un empate que cuesta analizarlo desde lo estadístico, pero que debe ser tomado como un punto de inflexión para tratar de revertir el mal inicio de temporada y enderezar el rumbo del equipo. Es que el 0-0 ante Chaco For Ever (venía de eliminar a Arsenal en Copa Argentina y de quitarle el invicto a Belgrano de Córdoba en el torneo) no hace más que estirar rachas adversas en el Violeta, que llegó a once partidos sin ganar (siete de ellos en este campeonato) y a tres sin convertir goles. En ese aspecto es donde, probablemente, más deba trabajar Carlos Pereyra en estos días: en levantar la confianza de los jugadores para lograr un funcionamiento que le permita mejorar ofensivamente al equipo y, sobre todo, a sus individualidades. Ayer, sus hombres de desequilibrio no estuvieron precisos y les costó hilvanar situaciones de riesgo. En cambio, en lo defensivo, "Jetín" metió mano y obtuvo resultados: varió el sistema táctico (4-4-1-1), apostó por un "doble 5" y logró que la formación construyera un bloque más compacto para tomar marcas y disputar el balón. Incluso ante un rival que administró bien la posesión y mostró virtudes en la circulación y en la capacidad para asociarse de mitad de cancha hacia adelante. Gómez y Camisassa estuvieron firmes como dupla central, el juvenil Albano cumplió correctamente como lateral derecho en su primer partido como titular, mientras Martínez, en cambio, no termina de convencer en el lateral izquierdo, donde entrega ventajas por momentos. En el "doble 5", Tello y Bertochi rindieron mejor cuando no jugaron en la misma línea y tuvieron más cerrados a Díaz y Nouet (dieron una mano importante en el retroceso). Los hombres de contenció cumplieron principalmente en defensa, dado que casi no rompieron líneas para acoplarse a D´Angelo, a los extremos y al voluntarioso Zárate al momento de atacar. Pero lo dicho: no se puede hacer un análisis profundo de la actuación del equipo cuando Pereyra apenas tuvo tres días de trabajo, tomó un plantel golpeado anímicamente y debió lidiar, además, con varios inconvenientes, como las lesiones de Mazur, Alberione y Moreyra. Y, lamentablemente, esa situación no variará en el futuro inmediato, dado que Villa Dálmine volverá a jugar el domingo, cuando visite a San Telmo por la octava fecha. Será otro encuentro que deberá preparar sin el tiempo acorde, en esta situación de emergencia y urgencias. Pero, a la vez, será otra oportunidad para conseguir ese triunfo que tanto se necesita en Mitre y Puccini. EL PARTIDO Tres cambios realizó Pereyra en la formación titular respecto a la última de Franchini: Albano fue el lateral derecho (en lugar de Sangiovani), Camisassa jugó por el lesionado Moreyra en la zaga central y Tello ingresó por Agüero. En cuanto a lo táctico, el 4-3-3 quedó atrás: "Jetín" planteó un 4-4-1-1 con Tello y Bertochi en el centro del campo, con Díaz y Nouet en las bandas, con D´Angelo más adelantado y con Zárate como hombre más adelantado. En el arranque del juego, Chaco For Ever mostró rápidamente que su idea era jugar desde la tenencia del balón, con mucha movilidad de sus dos puntas para salir de las marcas y sumarse al circuito. En cambio, al Violeta le costaba salir de posición ofensiva, porque más allá del esfuerzo de Zárate para bajar bochazos, D´Angelo estaba impreciso y no lograba poner en juego a Díaz y Nouet. Igualmente, la primera situación de riesgo fue para el local: D´Angelo lanzó el córner desde la izquierda, Camisassa peinó en el primer palo y dejó fuera de acción a Canuto y por el segundo palo apareció Bertochi para ensayar una volea que no tuvo la dirección necesaria y rebotó en un defensor. La respuesta del visitante fue inmediata: a los 13, Montoya estuvo firme ante el remate de Lucero desde dentro del área después de una jugada que empezó Gaggi sobre la derecha, donde jugaba con facilidades por la flojísima oposición de Martínez y aprovechando que Trecco y Garnerone pivoteaban con comodidad entre los centrales y el "doble 5" del campanense. Con esas dos llegadas quedó clara la tónica del encuentro: For Ever hacía una buena administración y circulación del balón, profundizando con Gaggi y la movilidad y habilidad de Trecco, aunque sin poder ser preciso en la última puntada. Por eso, en un par de ocasiones, probó desde media distancia (Trecco exigió a Montoya contra un palo y Gaggi remató desviado). Mientras Villa Dálmine era más directo en sus avances, sobre todo desde la pelota recuperada, una situación que Díaz desaprovechó al abusar de la individual en una acción; y que Nouet tampoco supo usufructuar cuando Lautaro lo habilitó dentro del área con un pase "pinchado" después de un gran quite de Zárate ("Pancho" falló al querer definir con la derecha, cuando el "Tanque" le reclamaba el pase al medio). En el último tramo de la primera parte, el trámite fue muy parejo, con apenas algunas situaciones que no pasaron de amenazas. Especialmente una llegada de Díaz, quien falló en el control cuando quedaba mano a mano con el arquero Canuto. Para el segundo tiempo, el Violeta necesitaba ajustar más las marcas sobre Gaggi y Trecco y, también, una mayor injerencia en el juego del tándem Tello-Bertochi, tanto en la circulación como en la recuperación. Y el arranque del equipo de nuestra ciudad fue en esa línea. Incluso, a los 3 minutos, Tello tuvo una chance clarísima después de un desborde de Díaz, pero el remate del Pelado desde la puerta del área, con tiempo y espacio, salió ancho. En ese pasaje inicial del complemento, Villa Dálmine lucía con más aire que el desgastado rival y, por momentos, cuando lograba imponerse en la segunda jugada, se plantaba en terreno ajeno. Pero las imprecisiones no le permitieron generar nuevas situaciones de riesgo, más allá de un buen centro de Albano que Zárate, camiseteado por defensor, no alcanzó a conectar. Ese trámite se fue desinflando con el correr de los minutos y, sobre todo, después que, a los 19, Luciano Giménez desparramara defensores rivales sobre la línea de fondo y generara una situación muy clara de gol para la visita (Montoya tapó la definición de Fernández por el segundo palo). Además, la seguidilla de cambios le quitó claridad al desarrollo del juego, que entró en el terreno de las voluntades individuales. Recién en el tramo final, cuando Pereyra movió piezas y pasó a Camisassa a la mitad de cancha, Villa Dálmine volvió a crecer y se adueñó del balón. Sin embargo, le faltó desequilibrio y jerarquía para romper el bloque defensivo de un Chaco For Ever que, por entonces, se había abrazado al punto. Martínez no acertó en su centro cuando González lo habilitó para llegar a la línea final; el mismo lateral izquierdo le regaló al arquero Canuto un peligroso tiro libre a favor; y, finalmente, en una última corrida, Haberkorn definió muy desviado tras ganarle las espaldas a los centrales visitantes. Así, el pitazo final de Viñas no hizo más que sellar un 0-0 que a ninguno de los dos le sentó mal. Aunque para el Violeta signifique estirar una racha de ya siete encuentros sin triunfos en este arranque del campeonato.

LAUTARO DÍAZ HIZO UN GRAN DESGASTE POR LA BANDA DERECHA.



SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Germán Montoya; Valentín Albano, Braian Camisassa, Facundo Gómez, Diego Martínez; Lautaro Díaz, Laureano Tello, Nicolás Bertochi, Francisco Nouet; Ezequiel D´Angelo y Juan Pablo Zárate. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Alan Sosa, Gabriel Pusula, Rafael Sangiovani, Emiliano Agüero, Franco Costantino, Nicolás González y Federico Haberkorn. CHACO FOR EVER (0): Gastón Canuto; Lucas Fernández, Alexis Niz, Yair Marín, Leandro Allende; Enzo Gaggi, Gonzalo Alarcón, Álvaro Cuello, Gonzalo Lucero; Nicolás Trecco y Martín Garnerone. DT: Daniel Cravero. SUPLENTES: Joaquín Mattalía, Marcos Fissore, Franco Canever, Emanuel Díaz, Gaspar Triverio, Enzo Bruno y Luciano Giménez. GOLES: no hubo. CAMBIOS: PT 20m Díaz x Alarcón (CHA). ST 8m Canever x Allende (CHA) y Giménez x Trecco (CHA); 18m González x Nouet (VD) y Haberkorn x Zárate (VD); 21m Bruno x Gaggi (CHA) y Triverio x Lucero (CHA); 28m Agüero x Bertochi (VD); 36m Costantino x Díaz (VD) y Pusula x D´Angelo (VD). AMONESTADOS: Camisassa y Costantino (VD); Fernández y Marín (CHA). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Nahuel Viñas.

ZÁRATE LUCHÓ Y FUE IMPORTANTE PARA PONER AL EQUIPO EN CAMPO RIVAL, SOBRE TODO EN EL PRIMER TIEMPO. PERO SIGUE SIN LLEGARLE JUEGO CLARO Y TAMPOCO DISPONE DE OPORTUNIDADES NÍTIDAS DE GOL.





BERTOCHI TUVO UNA BUENA CHANCE EN EL INICIO DEL JUEGO, PERO SU VOLEA SALIÓ DESVIADA.



PEREYRA: "HICIMOS UN PARTIDO INTENSO" En su primera vez como DT de Villa Dálmine, Carlos Pereyra reveló que se sintió ciertos nervios en la previa al encuentro con Chaco For Ever, pero que se acomodó con el correr del partido: "De afuera se vive de manera muy intensa", contó el cordobés, quien tuvo el apoyo de amigos y simpatizantes. Sobre el juego, "Jetín" destacó que su equipo hizo "un partido intenso y mantuvo el cero" ante un rival "complicado, que de mitad de cancha hacia adelante juega muy bien y cuenta con jugadores de jerarquía". En la tarea de oposición, el Violeta cumplió: "Habíamos hablado que debíamos ser un equipo incómodo para el rival y creo que lo logramos", señaló. En cambio, de mitad de cancha hacia adelante le costó: "Nos faltó precisión en algunos movimientos para lastimar", reconoció el entrenador. Así, el conjunto de nuestra llegó a tres presentaciones sin convertir: "Ojalá se nos abra el arco, porque un gol nos va a dar confianza para ir hacia adelante. Hoy no estamos teniendo esa suerte, pero la idea es llegar a eso", marcó Pereyra. Desde este jueves, el DT y su cuerpo técnico comenzarán a preparar el duelo del domingo frente a San Telmo: "Tenemos jugadores lesionados y otros muy desgastados en lo físico. Esperamos recuperarlos de la mejor manera para tenerlos a disposición". Finalmente, "Jetín", quien se estaba desempeñando como DT de la Reserva y Coordinador de Divisiones Inferiores, se refirió a su situación tras asumir en reemplazo de Marcelo Franchini: "Vine a dar una mano, que fue lo que me pidieron los dirigentes. Por ahora pienso solo en eso: en dar una mano. Igualmente, estoy convencido que lo importante es que Dálmine esté bien, más allá de quién esté en cada lugar", cerró el cordobés.



BELGRANO Y GUILLERMO BROWN SON LÍDERES Culminada la séptima fecha, Belgrano y Guillermo Brown quedaron como los únicos dos líderes del Campeonato 2022 de la Primera Nacional. El Pirata venció 3-1 como local a San Telmo (próximo rival de Villa Dálmine), mientras La Banda le ganó el clásico de la ciudad patagónica a Deportivo Madryn por 1-0. Así, ambos equipos suman 16 unidades y son secundados por Brown (A), que le ganó 2-1 a Alvarado en Mar del Plata. Los demás resultados de este miércoles fueron: Almagro 0-1 Defensores de Belgrano, Deportivo Riestra 0-0 Gimnasia de Mendoza, Nueva Chicago 0-0 San Martín de Tucumán, Ferro Carril Oeste 1-1 Sacachispas, Temperley 3-1 Santamarina, Deportivo Morón 2-0 Atlético de Rafaela, Quilmes 1-1 Agropecuario, Gimnasia de Jujuy 1-1 Atlanta y Güemes 0-2 All Boys. En tanto, el partido entre Deportivo Maipú y Tristán Suárez fue suspendido a los 44 minutos del primer tiempo, cuando ganaba 1-0 el elenco mendocino, luego que un proyectil lanzado por la parcialidad "Bodeguera" impactara al arquero visitante Cristian Correa. Previamente, el martes habían jugado: Flandria 1-2 Estudiantes (BA), Independiente Rivadavia 1-2 Instituto, Almirante Brown 1-0 San Martín (SJ) y Estudiantes (RC) 2-0 Chacarita. En esta séptima fecha quedó libre Mitre (SdE). La octava jornada se jugará entre domingo y lunes y tendrá a Villa Dálmine enfrentando a San Telmo como visitante, el domingo desde las 16.00 horas con arbitraje de César Ceballo.