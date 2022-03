Por el feriado, este jueves no habrá recolección de residuos

A raíz del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, informan que no se prestará ningún tipo de servicios durante la jornada. Desde la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana del Municipio, a través de la Subdirección de Higiene Urbana, informan que este jueves 24 de marzo no habrá recolección de residuos. De esta manera, a raíz del feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la empresa Agrotécnica Fueguina no brindará ningún tipo de servicio. Por ello, se solicita a los vecinos no sacar sus residuos domiciliarios durante la jornada hasta el viernes 25, fecha en que se reanudarán los servicios de forma habitual.

