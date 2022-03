Se enfrentarán este viernes desde las 15.10 horas en el estadio de Belgrano. El Portuario viaja con sus titulares, mientras el Pincha preserva varios jugadores y presentaría una formación alternativa. Este viernes, Puerto Nuevo afrontará el partido de mayor trascendencia de su historia: desde las 15.10 horas enfrentará a Estudiantes de La Plata por la primera ronda de la Copa Argentina 2022. El encuentro, que se disputará en el estadio de Belgrano de Córdoba y será transmitido por TyC Sports, pondrá al Portuario frente a frente con uno de los equipos de más historia del país: el Pincha fue campeón local en seis oportunidades, ganó cuatro Copa Libertadores de América y también una Intercontinental. Ese extenso palmarés del conjunto de La Plata contrasta con el historial de un Puerto Nuevo que recién está comenzando su segunda experiencia en la Primera C. Sin embargo, más allá de las diferencias y las jerarquías, la ilusión en el barrio Don Francisco es enorme. "Será un partido histórico, una experiencia muy linda que se merecen los jugadores, los dirigentes y también los simpatizantes. Vamos a ir a competir, pero también tenemos que saber disfrutarlo. Creemos que vamos a poder estar a la altura y soñamos con la posibilidad de dar el batacazo", comentó el entrenador Franco Toloza (28 años), quien está haciendo sus primeras armas al frente de un plantel profesional. En el otro banco de suplentes estará el experimentado Ricardo Zielinski (62 años; 26 como entrenador), quien conoce perfectamente el terreno en el que se disputará este partido: fue DT de Belgrano entre 2011 y 2016, ciclo en el que mandó al descenso a River Plate en aquella recordada promoción. Para medirse frente a Puerto Nuevo, el "Ruso" decidió preservar a algunos de sus futbolistas, teniendo en cuenta que su equipo acumula un gran desgaste producto de su participación en la Copa de la Liga Profesional y la Fase Previa de la Copa Libertadores (logró clasificar a la fase de grupos). Así, por descanso, no estarán Mariano Andújar, Matías Pellegrini y Gustavo Del Prete, mientras Leonardo Godoy y Ezequiel Muñoz serán bajas por lesión. Por ello, Estudiantes presentará una formación con muchas modificaciones respecto al clásico que jugó el domingo ante Gimnasia: Zielinski realizaría ocho cambios en total. Entonces, el once titular del Pincha sería con Jerónimo Pourtau; Emanuel Beltrán, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Carlo Lattanzio; Manuel Castro, Jorge Morel, Nelson Deossa, Franco Zapiola; Alan Marinelli y Leandro Díaz. La lista de convocados de Estudiantes se completa con Juan Pablo Zozaya, Bruno Valdez, Emmanuel Más, Santiago Núñez, Fernando Zuqui, Hernán Toledo, Jorge Rodríguez, Bautista Kociubinski, Nicolás Palavecino, Brian Orosco, Aaron Spetale y Ezequiel Ramírez. Por el lado Portuario, Toloza convocó a 23 jugadores para este encuentro. Y entre ellos no solo están todos los titulares que utilizó el pasado domingo frente a Leandro N. Alem, sino que también regresan Santiago Ojeda y Mario Godoy, quienes estuvieron ausentes por lesión. Sin embargo, el DT Auriazul no confirmó la alineación inicial y no sorprendería que, ante la jerarquía del rival, decida tomar más recaudos defensivos, dado que viene utilizando un sistema 4-4-2 de características ofensivas. Entonces, la probable formación del equipo de nuestra ciudad sería: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gian Croci; Enzo Moreno o Pablo Villarreal, Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Rodrigo Martínez; Alexander Meza y Gastón Cueto. La nómina de jugadores que viajarán hacia Córdoba se completa con Tabaré Benítez, Luis Rodríguez, Sandro Areco, Santiago Tallarico, Gonzalo Pulido, Kevin Casco, Eliseo Aguirre, Julio Serrano, Bautista Pereira, Selem Lojda y Maximiliano Maciel. Este duelo de Copa Argentina entre Puerto Nuevo y Estudiantes (LP) será arbitraod por Pablo Echavarría, quien tendrá a Mariano Viale y Gisela Bosso como asistentes y a Fabricio Llobet como "cuarto árbitro". El encuentro corresponde a la primera ronda del certamen y el ganador avanzará a los 16vos de Final, donde aguardará por el vencedor del choque entre Platense y Belgrano de Córdoba.

PUERTO NUEVO BUSCARÁ EL BATACAZO FRENTE AL PINCHARRATA.



UNIÓN, CON SUFRIMIENTO Por la primera ronda de la Copa Argentina, Unión de Santa Fe eliminó ayer a Sportivo Las Parejas al imponerse 4-3 en la definición por penales, luego de empatar 1-1. De esta manera, el Tatengue se convirtió en el rival de Banfield en los 16vos de Final.