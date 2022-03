Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del jueves, 24/mar/2022. Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del jueves, 24/mar/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Policiales - Sociedad: La Fiscal Molinari recurrió a la Cámara para que Micaela Queipo sea detenida Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C La Fiscal Molinari recurrió a la Cámara para que Micaela Queipo sea detenida







Se trata de la mujer que provocó quemaduras en el 35% del cuerpo de Yolanda Alles, pero el Juez de Garantías la dejó en libertad mientras continúa la causa por "Lesiones Graves". La titular de la UFI 3 Irene Molinari recurrió a la Cámara de Apelaciones en lo Penal para que revise la decisión del Juez de Garantías Julio Grassi de que Micaela Queipo (27) espere en libertad la evolución de la causa por "Lesiones Graves" ocasionadas a Yolanda Alles (34) la noche del 3 de febrero pasado en un domicilio del barrio Siderca. Así lo aseguró la propia víctima a La Auténtica Defensa, luego de convocar a una marcha concretada esta semana, ocasión donde fue recibida en las dependencias de 9 de Julio y Moreno. "Esa mujer está libre porque caratularon la causa como Lesiones Graves, y en realidad fue un Intento de Homicidio", señaló Alles y agregó: "Ella está libre, anda como si nada por la calle. Lleva tranquila a sus hijos a la escuela, como si no hubiese hecho nada. Yo tengo miedo de salir, pensando en que va a hacerme algo. Hoy fui yo, mañana puede ser cualquiera. Esta persona es un peligro para la sociedad". El caso La noche del 3 de febrero, la víctima se encontraba en la casa de Kevin Correa, ex pareja de Micaela Quiepo. Micaela Queipo, a su vez, mantiene una relación sentimental con el padre de los hijos de Yolanda. Según relata Yolanda, esa noche su agresora se presentó en el domicilio de Correa dos veces: la primera, junto con su actual pareja, para llevarle a una de sus hijas. La segunda vez volvió sola, unos 40 minutos después. Yolanda se encontraba frente a un horno pizzero encendido cuando Micaela ingresa al lugar diciendo: "Te voy a matar" al tiempo que le arroja un envase de insecticida el cual le pega en un ojo. "Para esto yo ya la tenía encima. No sé si gatilló el Raid, o qué fue lo que hizo, pero el horno hizo como una explosión. Ahí me quema las piernas y parte del brazo derecho… yo vi que ella se quemó la muñeca", relata la víctima. Aparentemente, Queipo habría discutido previamente con su expareja y luego ingresa al sector de la casa donde agrede a Alles. Tras el episodio frente al horno pizzero, sale corriendo por la calle. "Pero se vuelve y me rompe el vidrio del auto… no es que se volvió a ver si sus hijos estaban bien, sólo quería seguir haciendo maldades". Yolanda fue internada esa misma noche en el hospital municipal con 35% de su cuerpo quemado, y derivada tres días después al Hospital del Quemado donde recibió el alta luego de 15 días de internación. El pronóstico indica que será en agosto próximo cuando reciba el alta definitiva. A todo esto, hay que sumarle una medida de restricción de acercamiento de 500 metros que, según Alles, su agresora en la práctica no respetaría, dado que su pareja vive en Las Campanas: el mismo barrio que la víctima y a quien se busca proteger. "Yo soy a la que quemaron, la que tuvo que dejar de trabajar, la que estuvo internada… ¿Y soy yo la que me tengo que esconder de ella porque su novio, quien además es el padre de mis hijos, vive en mi barrio? Yo lo único que pido es justicia", concluyó.

“Hoy fui yo, mañana puede ser cualquiera. Esta persona es un peligro para la sociedad", dijo a la prensa Yolanda Alles.



P U B L I C I D A D