Mañana habrá una charla de apertura de los talleres "Álgebra y Fuego" coordinado por la profesora Marisa Mansilla en el Colegio de Abogados Zárate - Campana Mañana viernes 25 de marzo a las 18 hs. se llevará a cabo en el Colegio de Abogados Zárate Campana (French 222) la charla de apertura de los Talleres de Lecturas Críticas "Álgebra y Fuego" que coordina la profesora Marisa Mansilla. Será una charla abierta al público por lo que todos quienes se interesen podrán ingresar libremente y su título "Los libros prohibidos" se relaciona con la primera de las novelas que se trabajarán en el taller "El nombre de la rosa" de Umberto Eco, pero no sólo con esa novela, ya que en la historia de la humanidad los libros prohibidos por las más diversas razones fueron muchos y también permiten pensar qué significa el acto humano de "prohibir". Los libros prohibidos , son libros que finalmente matan a quienes los leen, los llevan al infierno. Este año el taller regresa a la modalidad presencial (siempre que las condiciones lo permitan) y el programa de lecturas desde obras como la ya citada de Eco, así como de otros autores clásicos o no tanto : Dante Alighieri, Leopoldo Marechal, Jorge Luis Borges, Anton Chejov, Arturo Pérez Reverte, Luis Sepúlveda y Jean-Claude Grumberg prometen un recorrido muy interesante. Los lectores interactuando podrán ir recorriendo su pensamiento, su imaginario, la biblioteca como símbolo y representación del mundo y disfrutar no sólo de lo que todos juntos podemos hacer con los libros que leemos, sino también de lo que son capaces de hacer los libros con nosotros, abriendo nuestras cabezas. Las personas interesadas en el taller pueden dirigirse vía correo electrónico al email mansillamarisa1955@gmail.com o bien comunicarse al 3489 599356.