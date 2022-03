BALANZA POSITIVA La balanza comercial alcanzó en febrero un superávit comercial de USD 809 millones, con las exportaciones creciendo al 34,9% y las importaciones 51,7%, que constituyen cifras de récord histórico para el segundo mes del año. El INDEC difundió el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que registró que en febrero las exportaciones alcanzaron los USD 6.443 millones, un máximo histórico para este mes. Ese monto representó un crecimiento de 34,9% respecto al mismo mes del año anterior, consecuencia un incremento en los precios de 20,4% y de cantidades de 12,0%. En comparación con enero pasado, las exportaciones aumentaron 16,9% en la medición sin estacionalidad. Las importaciones se incrementaron 51,7% respecto a igual mes del año anterior y alcanzaron USD 1.921 millones por la suba de 27,6% en las cantidades y de 18,3% en los precios. En términos desestacionalizados, las importaciones se elevaron 11,8%, y la tendencia-ciclo 2,5%, con relación a enero último.



EL DOLAR OPERÓ ESTABLE El dólar blue operaba estable a $201 para la venta y en $198 para la compra, mientras que los dólares financieros continúan en alza y superaban esa cotización por primera vez en el mes, según las variaciones del mercado financiero y cambiario. El dólar paralelo retrocede $1,50 desde el lunes, mientras que durante marzo registra una baja $10, luego terminar el mes pasado en $211. El dólar ahorro o dólar solidario aumenta 28 centavos a $190,72 en promedio, y se consolida como el tipo de cambio minorista más barato del mercado, ante el rebote de los dólares financieros. El minorista sube 17 centavos a $115,59, de acuerdo al promedio en los principales bancos del sistema financiero y en el Banco Nación asciende 50 centavos a $115,50. El dólar contado con liquidación (CCL) sube 0,2% a $201,91, por lo cual la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubica en el 82,4%, sobre el cierre de los mercados, mientras que el dólar MEP o Bolsa se apreciaba 0,4% a $200,57, lo cual lleva el spread con el oficial al 82% QUINCE POR CIENTO MÁS En 2020, primer año de la pandemia, las muertes por Covid-19 en la Argentina fueron casi un 15% más que las informadas, y más del 80% de ellas correspondieron a personas mayores de 60 años, según datos difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación. Los números provisorios registraban 46.380 muertes detectadas por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud y contrastan con las 53.259 que figuran en las Estadísticas Vitales 2020 dadas a conocer en una reunión encabezada por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, con miembros de la Red Argentina de Periodismo Científico (Radpc). De ese modo, los muertos por Covid-19 en 2020 en la Argentina fueron un 14,8% más de que lo que los números provisorios registraban. En una comparación de números, durante la primera ola de coronavirus, cuando aún no había vacunas y sí fuertes restricciones a la circulación y medidas de aislamiento, hubo menos muertes por la pandemia que en 2021, cuando se registraron 71.601 decesos, según los números provisorios. CIERRA LA INVESTIGACIÓN A once años de la desaparición de Madeleine McCann en un hotel de Portugal, la justicia decidió cerrar la investigación de su paradero ya que no hay pruebas concluyentes que puedan indicar donde está la menor o quien es el culpable. La justicia dejará de aportar dinero para su búsqueda, y solo se reabrirá la investigación si aparezca algún dato relevante. Por este motivo los padres comenzaron a recaudar dinero a través de una colecta para que su averiguación de paradero no sea detenida. Actualmente no hay planes para llevar más lejos la investigación. Se espera que el trabajo del equipo esté terminado para el otoño", indicó una fuente cercana de la causa a un medio local.