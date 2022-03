"Por falta de gestión del Municipio instituciones culturales perdieron subsidio provincial"

Dra. Mariana Quiroga

Mariana Quiroga del Frente de Todos aseguró que el Municipio no cumplimentó los trámites administrativos para que se cobre la tercera cuota del plan lanzado durante la pandemia para asistir a instituciones turísticas y culturales de Campana. En plena pandemia, el gobierno provincial lanzó un plan de asistencia a instituciones culturales y emprendedores turísticos que en Campana fue promovido por Alejo Sarna y su equipo, con participación en la implementación de la Dra. Mariana Quiroga. Gracias al Fondo Provincial para la Cultura y el Turismo, instituciones de la ciudad pudieron sobrellevar lo peor de la pandemia debido a que por el aislamiento no podían trabajar. "Según establecía el plan los beneficiarios cobraron en su momento dos cuotas del subsidio, y estaba previsto el cobro de una tercera cuota. Para que eso fuera posible, el Municipio debería haber presentado ante el organismo provincial correspondiente la documentación que avalaba la rendición del segundo cobro" aseguró la Dra. Mariana Quiroga, quien ahora denunció que "esos pasos administrativos no fueron cumplidos por la Subsecretaria y la Dirección de Cultura Municipal, lo que derivó en que los beneficiarios de Campana al programa fueran dados de baja y por lo tanto no pudieran acceder a esa tercera cuota del subsidio". "La desidia del municipio y su falta de empatía para quienes se dedican a la cultura en Campana, acaban de generar un grave perjuicio a muchos artistas y trabajadores que se ven imposibilitados de acceder al beneficio, simplemente porque el municipio no presentó los papeles en tiempo y forma" dijo la Dra. Quiroga.