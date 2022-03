La ANMAT prohibió varios suplementos dietarios

P U B L I C



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, distribución y comercialización en todo el país de una serie de suplementos promocionados para "la focalización, concentración y memoria" con presentación en cápsulas, polvos y gotas. La Disposición 2105/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial indica que se trata de los productos "Newmind – Noopept – GVS -111 polvo; Newmind – F-Phenibut polvo; PURENOOTROPICS Noopept cápsulas; PURENOOTROPICS Noopept polvo; NOOPEPT sublingual, PURE NOOTROPICS; B-12 sublingual PURENOOTROPICS; y PURENOOTROPICS BACOGNIZE Bacopa Monnier". Según el organismo, los productos eran ofrecidos a través de un sitio web y se promocionaban "como suplementos dietarios y/o productos naturales". Personal de la Dirección de Fiscalización y Control comprobó que los suplementos "declaran en su composición sustancias que no se encuentran autorizados en el Código Alimentario Argentino, con lo cual no podrían ser autorizados en República Argentina como suplementos dietarios, entre ellas se encuentran las siguientes sustancias: ‘4-Amino-3 (4-fluorophenyl) butyric acid HCL’, ‘Noopept’, ‘Bacopa Monnieri whole herb extract’". El Departamento de Control de Mercado, agrega el texto, entiende que "los productos no pueden ser encuadrados como suplementos dietarios y en caso de pretender obtener su registro en la República Argentina deberían ser evaluados dentro de la categoría de ‘medicamentos’". Asimismo, no existe registro de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales de la Anmat de productos con los nombres comerciales "Noopept", "F-Phenibut", "Newmind". "Con la finalidad de proteger a eventuales adquirientes y usuarios de los medicamentos involucrados, toda vez que declaran contener sustancias con actividad farmacológica, aunque no se observan en los rótulos ni en la página web responsables habilitados respecto de la fabricación o importación y que según se ha constatado no cuentan con registro ante la Anmat; corresponde considerarlos productos peligrosos para la salud, por lo tanto el Departamento de Control de Mercado sugiere prohibir el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones de los productos de referencia y además notificar a las autoridades sanitarias jurisdiccionales", agrega la Disposición. Fuente: Página 12.