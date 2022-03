Efemérides del día de la fecha, 24 de Marzo

DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA Instituido a través de la Ley Nº 25.633 en el año 2002, en este día se recuerda a las víctimas del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" (1976-1983) a la vez que se pretende construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente: "[…] que consoliden la memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos". En la mañana del 24 de marzo del año 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón. El gobierno de facto, constituido como Junta Militar, estaba integrado por el almirante Emilio Eduardo Massera (Marina), el general Jorge Rafael Videla (Ejército) y el brigadier Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica). Ese día tomaron una serie de medidas: "instaló el Estado de sitio; consideró objetivos militares a todos los lugares de trabajo y producción; suspendió la actividad de los partidos políticos; intervino los sindicatos y las confederaciones obreras y empresarias; prohibió el derecho de huelga; instaló la pena de muerte para delitos de orden público e impuso una férrea censura de prensa", entre otros. La dictadura militar marcó uno de los períodos más dolorosos de la historia del país: 30.000 desaparecidos, aproximadamente 500 bebés apropiados y en alrededor de 500 centros clandestinos de detención se torturó a cientos de personas. El 30 de octubre del año 1983 miles de argentinos volvieron a ejercer su derecho a voto; en ese entonces, los principales candidatos fueron Raúl Alfonsín y Víctor Martínez por la Unión Cívica Radical (UCR) e Ítalo Argentino Luder y Deolindo Felipe Bittel por el Partido Justicialista (PJ). Con el 51% de los votos, Alfonsín fue electo presidente: "Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído: hoy convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad".



"LA HISTORIA OFICIAL" GANA EL OSCAR Sucedió en el año 1986, en la 58º edición de los Premios Óscar, realizada en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles. En ese entonces, Norma Aleandro acompañada por Jack Valenti, presidente de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA), anunciaron que el ganador de la categoría "Mejor película extranjera (de habla no inglesa)" era "La Historia Oficial": "Cuando vi ´La historia oficial´ escrito en el papel, primero no podía leerlo bien porque no tenía puestos los lentes y después me dio un ataque de alegría. Pensé en mi mamá y mi papá, que estarían viendo la ceremonia. Mi marido estaba en la platea y pensé que todo lo que habíamos vivido tan malo había terminado en esto" expresó la actriz. De esta manera, la película se convirtió en la primera latinoamericana en ser galardona con la estatuilla. La misma fue dirigida por Luis Puenzo y protagonizada Aleandro, Hugo Arana, Chunchuna Villafañe y Héctor Alterio. Asimismo, narra la historia de Alicia Marnet, una profesora de Historia casada con un empresario cómplice de la dictadura, que comienza a sospechar que su hija, Gaby, es hija de desaparecidos. "Lo que escribimos y filmamos en ´La Historia Oficial´ eran cosas que se sabían, si no, no las habríamos sabido nosotros. Alicia era profesora de Historia y, al mismo tiempo, había elegido no saber. Pero el encuentro con Ana, la amiga exiliada que regresa al país, despierta su necesidad de saber. Eso ocurrió en gran parte de la sociedad […] Los que no formaban parte del grupo con victimas cercanas, o no pertenecían al grupo de victimarios, de torturadores o asesinos, eso les permitía decir ´yo no tengo nada que ver con esto, a mí no me toca´. La película fue apuntada conscientemente en ese sentido y no hacia quienes ya sabían" expresó Puenzo en una entrevista.



"GLAMOROUS" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2007, el sencillo "Glamorous" de Fergie con Ludacris reemplazaba a "Smile" de Lily Allen del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "The Dutchess" (2006) y compuesto por la cantante y el rapero estadounidense junto a Jamal Jones, la canción es acerca de que su fama no le hizo olvidar de dónde vino.