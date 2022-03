Mutual Policial, con Ramsés Cascú, se mide frente a Obras Sanitarias (SJ). En tanto, River Plate, con Jonás Ponzio, Juan Manuel Giulietti y Giuliano Turcitu, va frente a UPCN de San Juan.

La Liga Argentina de Voleibol ingresa en su etapa de definiciones: en el nuevo estadio de UPCN de San Juan, hoy se pondrán en marcha los Cuartos de Final. Los partidos revancha serán el sábado, mientras los juegos desempates, en caso de ser necesario, se disputarán el domingo.

Así, los jugadores campanenses que vienen protagonizando la competencia tendrán duelos a todo o nada desde este jueves. El central Ramsés Cascú es parte de Mutual Policial de Formosa, equipo que terminó en el 2º puesto de la fase regular y que hoy, a partir de las 17.00 horas, iniciará su serie frente a Obras Sanitarias de San Juan (7º).

En tanto, en River Plate están otros tres jóvenes formados en el Club Ciudad: los campanenses Jonás Ponzio y Juan Manuel Giulietti y el zarateño Giuliano Turcitu. Los Millonarios (6º en la fase regular) tendrán un cruce durísimo frente al local, UPCN de San Juan (3º). El primer juego será esta noche, desde las 21.00 horas.

Los otros dos enfrentamientos de Cuartos de Final serán: Ciudad de Buenos Aires (1º) vs Monteros de Tucumán (8º) y Once Unidos de Mar del Plata (4º) vs Paracao de Parana (5º).

Una vez completada esta instancia, las series semifinales entre los ganadores también se desarrollará en San Juan, donde quedarán definidos los dos finalistas.