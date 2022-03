El remero del Campana Boat Club partió junto a la Delegación Argentina rumbo a Porto Alegre, Brasil, para competir en el Campeonato Sudamericano Junior, Sub 23 y Pararemo. Tras su impecable actuación en el Selectivo Abierto Nacional de Villa Constitución, Tobías Viera Veneziani fue convocado por el Cuerpo Técnico de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) para integrar la Selección Nacional Junior. "Sentí una gran alegría cuando me confirmaron que iba a formar parte de la Selección Nacional de Remo Junior", manifestó el remero del Campana Boat Club. "Fue un gran paso y algo que estaba buscando con ansias desde hace un tiempo. Algo que al fin logré y, por eso, tengo una gran emoción", agregó en diálogo con LAD. De esta forma, el remero Celeste comenzó a entrenar con vistas al Campeonato Sudamericano Junior, Sub 23 y Pararemo de Porto Alegre (Brasil): "La verdad que me estoy preparando psicológicamente, desde el Selectivo en Villa Constitución, para poder tirar en este Sudamericano. Y físicamente estoy mejorando cada día", comentó. Finalmente, el lunes, Viera Veneziani partió junto a la Delegación Argentina a Brasil para competir en lo que será su primer Sudamericano. Dicha competencia empezará este jueves y se desarrollará hasta el domingo 27 en la sede del Club Náutico Uñiao. A su vez, contará con la participación de las Selecciones de Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Paraguay y Colombia, cuyos remeros deberán recorrer una distancia de 1.500 metros en cada prueba. Este sábado, el campanense competirá en Single Junior y también en Cuádruple Par Junior, acompañado por Simón Martínez, Alex Pastorino y Agustín Anesse. "Mi objetivo es conseguir la medalla de oro en cada bote que corra y darle la victoria a la Selección representando los colores de nuestro país", concluyó Tobías.



