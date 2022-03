Los Varones recibieron a 77FC, mientras las Damas visitaron al Club Atlético Palermo. En ambos duelos, el CCC culminó con dos triunfos y tres derrotas. Por la segunda fecha del Campeonato Oficial de Divisiones Inferiores de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), las categorías masculinas del Club Ciudad de Campana recibieron a 77FC, mientras las femeninas visitaron al Club Atlético Palermo. Los Varones, que son entrenados por Gabriel Martra y Nicolás Gómez y compiten en el Nivel A de la FMV, obtuvieron los siguientes resultados: -Sub 13: CCC 3-1 77FC -Sub 14: CCC 0-3 77FC -Sub 16: CCC 0-3 77FC -Sub 18: CCC 3-1 77FC -Sub 21: CCC 2-3 77FC Por su parte, las Damas, que son entrenadas por Milagros Scabini y Aldana Milani y compiten en el Nivel C1, registraron los siguientes marcadores: -Sub 13: CCC 0-3 CAPAL -Sub 14: CCC 0-3 CAPAL -Sub 16: CCC 3-2 CAPAL -Sub 18: CCC 3-2 CAPAL -Sub 21: CCC 0-3 CAPAL El próximo fin de semana, los Varones jugarán como visitantes frente a Vélez Sarsfield (sábado desde las 10.00 horas), mientras las Damas serán locales ante Defensores de Moreno (domingo desde las 10.30).

