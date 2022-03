JUEGA ARGENTINA Por la 17ª y anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial "Qatar 2022", la ya clasificada Selección Argentina enfrentará este viernes desde las 20.30 horas a Venezuela, en un partido que se disputará en La Bombonera. Para este compromiso, el DT Lionel Scaloni cuenta con gran cantidad de bajas ("Dibu" Martíez, Romero, Acuña, "Papu" Gómez, Lo Celso y Lisandro y Lautaro Martínez, entre otros) y con jugadores "tocados" como Di María. Por ello, la formación titular mañana ante la Vinotinto sería con Franco Armani; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Nicolás González; Lionel Messi y Joaquín Correa. Esta 17ª fecha comenzará hoy con cuatro encuentros decisivos camino a Qatar: Uruguay (4º con 22 puntos) vs Perú (5º con 21), Colombia (7º con 17) vs Bolivia (8º con 15), Brasil (1º con con 39) vs Chile (6º con 19) y Paraguay (9º con 13) vs Ecuador (3º con 25). Todos los encuentros comienzan a las 20.30 horas.



ELIMINATORIA EUROPEA Este jueves comienzan a definirse los últimos tres boletos europeos para el Mundial de Qatar. Lo más atractivo está en la Llave 3: Italia enfrentará a Macedonia, mientras Portugal se medirá con Turquía. Los ganadores de estos encuentros chocarán luego por uno de los pasajes a la Copa del Mundo. Por la Llave 1, Gales jugará frente a Austria, mientras el duelo Escocia vs Ucrania fue postergado. En tanto, en la Llave 2, Suecia y República Checa definirán el rival de Polonia por un lugar en Qatar, dado que Rusia (rival de los polacos) fue descalificada por la FIFA. CAMBIOS DE MANDO Después de casi dos años en el cargo, Mauricio Pellegrino dejó de ser el entrenador de Vélez Sarsfield luego de la derrota frente a Argentinos Juniors (el conjunto de Liniers quedó en el último puesto de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional). Así, el Fortín deberá comenzar la búsqueda de un sucesor, tal como en Rosario Central se busca reemplazante para Cristian "Kily" González. En tanto, Talleres de Córdoba sorprendió con su nuevo DT: tras la salida de Ángel Hoyos, el Matador arregló condiciones con Pedro Caixinha, quien se convertiría en el primer portugués en dirigir en el fútbol argentino.