Con un disciplinado planteo táctico, el Portuario logró controlar al Pincha y hasta se adelantó a los 7 minutos del ST con una definición de Alexander Meza. Sin embargo, el conjunto de La Plata dio vuelta el marcador: tras parar el balón con la mano, Carlo Lattanzio marcó el empate y luego, ya en tiempo adicionado, Brian Orosco estableció el 2-1 final. No fue digno: fue dignísimo lo de Puerto Nuevo. Ante un rival con mucha historia y mucho presente como Estudiantes de La Plata, el conjunto de nuestra ciudad hizo un partido enorme: con gran compromiso y actitud cumplió a la perfección con un planteo táctico que no solo le permitió incomodar y controlar al Pincha, sino también adelantarse en el marcador e ilusionarse con el batacazo. Sin embargo, en una acción ilícita, los dirigidos por Ricardo Zielinski alcanzaron rápidamente el empate (Carlo Lattanzio controló el balón con la mano) y en los minutos de adición, cuando los jugadores Portuarios ya estaban extenuados por el esfuerzo realizado, Brian Orosco aprovechó la jerarquía de Leandro Díaz (uno de los pocos titulares que presentaron los platenses) para evitar los penales. Para entonces, el Auriazul ya había ganado. Pero haberse visto tan cerca de la hazaña después de la conquista de Alexander Meza en el inicio del complemento y, después, tan cerca de los penales, terminó derivando en un duro golpe para los futbolistas campanenses, quienes dejaron el campo de juego del estadio de Belgrano de Córdoba envueltos en lágrimas. Pero lo dicho: no tienen nada que reprocharse. Fueron disciplinados tácticamente, jugaron con el corazón en la mano y, no por ello, dejaron de ser inteligentes cada vez que la situación lo requirió. Hubo un gran acierto del DT Franco Toloza, que modificó el esquema: plantó un 5-4-1 para contar con mayores recaudos defensivos, pero no se refugió contra su área. Por el contrario: trató de parar su línea defensiva lo más lejos posible de las inmediaciones de Javier Balbuena. Y si bien esquivó un par de balazos en la primera parte (Marinelli falló abajo del arco a los 10 minutos), el esquema le resultó y el encuentro se disputó tal como lo planificó el joven entrenador, con Mario Godoy y Kevin Redondo como grandes figuras, no solo por la entrega habitual de ambos, sino porque también tuvieron claridad para jugar después de recuperar el balón. Y aunque a Puerto Nuevo le costó progresar más allá de la mitad de cancha, siempre intentó hacerlo de manera prolija, cuidando la pelota. Así, el balance de esta experiencia fue sumamente positivo para el Portuario. Ahora, será tiempo de dejar de lado la desazón del resultado y capitalizar lo hecho para seguir creciendo en la Primera C, siempre pensando en asegurar la permanencia. En ese sentido, no quedan dudas: ayer dejó de ser el "equipo recientemente ascendido" para convertirse en el "equipo que casi elimina a Estudiantes en Copa Argentina". EL PARTIDO Toloza tomó lógicos recaudos para enfrentar a Estudiantes. Y lo hizo con un ajuste táctico: presentó una línea de cinco defensores, con tres centrales (Lara, Godoy y Tallarico) y dos laterales (Ojeda y Croci). Por delante, cuatro mediocampistas, con Redondo y Ritacco como "doble 5" y con Moreno y Martínez por las bandas. Así, Meza quedaba como hombre más adelantado. La idea del Portuario fue esperar en su campo, pero juntando líneas para presionar cuando los marcadores centrales del Pincha soltaran el balón. Incluso, por momentos, los tres centrales achicaban y se paraban lejos del área de Balbuena, dejando varios metros a sus espaldas. En ese panorama, Estudiantes buscó profundizar por su derecha, con Beltrán y Castro sobre el sector de Croci. Allí nacieron sus primeros avances: uno de ellos terminó con un remate de Castro que Balbuena rechazó con un peligroso rebote. Igualmente, la más clara de ese arranque llegó por el otro sector y de un saque lateral: Zapiola anticipó a Lara, se metió en el área y lanzó un buscapié que era gol de Marinelli, pero el delantero increíblemente desvió su definición desde (literalmente) abajo del arco. Parecía que los dirigidos por Zielinski iban a quebrar al Auriazul por decantación. Sin embargo, a pesar de la tenencia y el dominio territorial, fueron cayendo en la telaraña que le propuso Puerto Nuevo, que fue muy prolijo desde lo táctico y que contó con sobresalientes tareas de Godoy y Redondo, tanto en la marca como al momento de limpiar el balón para salir del fondo. Entonces, el reloj se fue convirtiendo en un aliado del elenco campanense, que ganó en tranquilidad y hasta logró generar un par de pelotas paradas a favor en campo ajeno. En una de ellas, bien ejecutada por Ritacco al segundo palo, Croci estuvo muy cerca de conectar en peligrosa posición. En el cierre de la primera parte, el Portuario pasó un nuevo sofocón: Díaz logró escaparse de la marca y quedó mano a mano con Balbuena, pero no pudo gambetearlo y terminó haciendo un rodeo que permitió que Godoy se estableciera en la línea para despejar la definición pinchada que intentó el goleador de Estudiantes. Para el complemento, Toloza mandó a la cancha al uruguayo Pereira (por Moreno), quien enrocó posiciones con Martínez (pasó a la derecha). Puerto Nuevo continuó siendo muy prolijo tácticamente y el partido se siguió jugando tal como lo planteó el campanense. Y sobre los 7 minutos, Martínez lanzó a espaldas de los centrales del Pincha para Meza, quien ganó en velocidad y, ya dentro del área, enganchó para desairar a Noguera y quedar perfilado de zurda para rematar luego al primer palo y vencer la resistencia del arquero Pourtau. El gol encendió las ilusiones Portuarias y golpeó a Estudiantes. De hecho, a los 10, Croci casi marca el 2-0 con un anticipo en el primer palo tras un córner desde la derecha. Zielinski realizó cambios para tratar de renovar a su equipo, pero todo seguía transcurriendo como quería el campanense. Por eso, el empate que alcanzó el Pincha sorprendió: a los 17, Lattanzio le ganó la espalda a Martínez y definió pinchado ante el achique de Balbuena en una acción que debió haber sido invalidada porque el lateral izquierdo controló el balón claramente con la mano al recibir el pase de Zapiola. Esa injusta igualdad no perturbó a Puerto Nuevo, que se mantuvo totalmente ajustado a su idea, controlando tácticamente a Estudiantes y hasta pudiendo lastimarlo cuando cruzó la mitad de cancha. Incluso, a los 24, un gran remate de Pereira (de buen ingreso) pasó muy cerca del ángulo derecho de Pourtau. Entonces, a pesar de los múltiples cambios en uno y otro equipo, el encuentro se fue encaminando a los penales. Y a los 47, cuando ya parecía un hecho ese desempate desde los doce pasos, Pulido quedó a mitad de camino en un intento de anticipo y permitió que Beltrán lance con comodidad y desde una buena posición el centro que bajó Leandro Díaz para el ingreso goleador de Orosco. Ese toque de sobrepique, casi de cachetada, del exjugador de Villa Dálmine no solo sepultó todas las ilusiones Auriazules sino también el gran partido que había realizado Puerto Nuevo para controlar al Pincha. Igualmente, más allá de la derrota, el equipo de Franco Toloza no solo demostró estar a la altura del compromiso, sino también mucha capacidad táctica, inteligencia y grandes valores individuales (Lara, Ritacco, Martínez y Meza también destacaron). Ahora, debe ser inteligente también para capitalizar esta enorme actuación. Porque más allá de la Copa Argentina, el verdadero objetivo de la temporada está en asegurar la permanencia en la Primera C. Un desafío que seguramente alcanzará si mantiene el compromiso y la actitud que mostró ayer en Córdoba.

SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Santiago Tallarico, Gian Croci; Enzo Moreno, Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Rodrigo Martínez; y Alexander Meza. DT: Franco Toloza. ESTUDIANTES DE LA PLATA (2): Jerónimo Pourtau; Emanuel Beltrán, Bautista Kociubinski, Fabián Noguera, Carlo Lattanzio; Manuel Castro, Jorge Morel, Nelson Deossa, Franco Zapiola; Alan Marinelli y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski. GOLES: ST 7m Alexander Meza (PN), 17m Carlo Lattanzio (E) y 47m Brian Orosco (E). CAMBIOS: ST Bautista Pereira x Moreno (PN); 11m Fernando Zuqui x Deossa (E) y Aaron Spetale x Marinelli (E); 18m Luis Rodríguez x Tallarico (PN) y Gonzalo Pulido x Croci (PN); 22m Hernán Toledo x Zapiola (E); 30m Julio Serrano x Ritacco (PN); 32m Jorge Rodríguez x Morel (E) y Brian Orosco x Castro (E); 46m Maximiliano Maciel x Ojeda (PN). AMONESTADOS: Redondo, Tallarico y Martínez (PN); Kociubinski y Morel (E). CANCHA: Belgrano de Córdoba. ÁRBITRO: Pablo Echavarría.

REDONDO, EL VERDADERO JUGADOR QUANTIUM DEL PARTIDO No sorprendió a los simpatizantes Portuarios, quienes llevan años disfrutando de su entrega, su despliegue y su capacidad en la mitad de la cancha. Pero sí al resto de los que siguieron las alternativas del partido, incluyendo a Juan Pablo Marrón y Gustavo Lombardi, que encabezaron la transmisión de TyC Sports y lo eligieron como la figura del encuentro. Y merecido lo tenía Kevin Redondo. Sin embargo, el premio Quantium al jugador más destacado del partido fue (por tradición) para el conjunto ganador y se lo llevó Brian Orosco, autor del agónico 2-1 que le valió la clasificación a Estudiantes. Pero tanto los relatores como la producción de TyC Sports tenían claro que Redondo había sido el mejor. Y por eso también lo fueron a buscar para entrevistarlo al final del cotejo. Así, el capitán de Puerto Nuevo, haciendo esfuerzo para contener las lágrimas, tuvo su reconocimiento y tiempo para explicar su emoción: "Es un poco de impotencia por cómo nos ganan", señaló tratando de no caer en el llanto después de mencionar a su familia y, especialmente, a su hija ("No pudo venir", dijo con la voz entrecortada). "Hicimos un partido muy bueno, muy inteligente y perder como perdimos es una lástima", agregó, sin buscar excusas y sin siquiera lamentar esa mano no cobrada que derivó en el empate Pincha. "Sabíamos que enfrentábamos a un equipo grande de la Argentina, pero teníamos la ilusión de hacer un buen partido y lo hicimos. Creo que, al menos, nos merecíamos ir a los penales", manifestó el volante central, quien describió a la perfección ese espíritu amateur que contrasta con el súper profesionalismo que viven habitualmente jugadores de equipos como Estudiantes de La Plata. "Trabajo en una empresa de andamios y hoy me dieron el día libre para poder estar acá. Jugar en el Ascenso es un sacrificio enorme, pero jugar Copa Argentina es un sueño, algo muy lindo de vivir. Era muy importante poder clasificarnos, lo buscamos el año pasado y lo conseguimos. Y más allá de la bronca por el final, demostramos estar a la altura. Para nosotros es una alegría inmensa poder estar acá. Fue un sueño cumplido", cerró Redondo, la figura del Portuario. Y del partido también.

REDONDO NO SOLO OFRECIÓ SU HABITUAL ENTREGA Y DESPLIEGUE: TAMBIÉN FUE MUY IMPORTANTE PARA LIMPIAR EL BALÓN DESPUÉS DE LA RECUPERACIÓN. NEGRO VILLARREAL ADELANTÓ SU CASAMIENTO PARA PODER ESTAR Para entender el valor que tenía para los jugadores de Puerto Nuevo esta presentación frente a Estudiantes de La Plata por Copa Argentina vale detenerse en el mediocampista Pablo Negro Villarreal, quien tenía programado casarse por civil este viernes 25. Sin embargo, una vez que se confirmó la fecha del duelo ante el Pincha, empezó una desesperada gestión ante su pareja y el Registro Civil de Adrogué para poder adelantar la cita. Finalmente, lo logró y se casó el miércoles. Hoy, Micaela, su ahora esposa, esperaba ansiosa su regreso desde Córdoba: esta noche es la fiesta. La jornada inolvidable de Kevin Redondo



️ El capitán de @CAPuerto_Nuevo, que juega en el club desde hace cinco años, vivió un partido histórico ante @EdelpOficial



