Motociclista lesionado en la Ruta 6

Lo tocó un camión mientras ingresaba al trazado provincial, a la altura del barrio Villanueva. Un hombre que se trasladaba en una Zanella 50 sufrió traumatismos y escoriaciones tras caer ayer por la tarde al pavimento en las inmediaciones de la rotonda de la Ruta 6 que se encuentra a la altura del barrio Villanueva. Según trascendió, el vecino ingresaba al trazado provincial desde la calle Chacabuco, cuando un extenso camión frigorífico lo tocó, haciéndole perder estabilidad. Aparentemente, las heridas no eran de gravedad, pero justificaban su trasladado por el SAME hasta el hospital municipal para que sea curado y medicado. En el lugar se presentó un móvil del Comando Patrulla, cuyos efectivos realizaron las actuaciones pertinentes. De hecho, quedaron en custodia de la moto y a la espera de novedades desde el hospital para habilitar al camionero a que continúe con su viaje.

El chofer del camión frigorífico involucrado en el accidente detuvo su marcha a los pocos metros.





La caída tuvo lugar en las inmediaciones de la rotonda del barrio Villanueva, mano a Ruta 9.

#Ahora choque en la rotonda de Villanueva. Una moto zanella 50 cc salía por Chacabuco, en tanto que un camión refrigerado a baja velocidad por autovía 6 sentido a Zárate, con el paragolpe le golpeó la rueda delantera, motociclista con golpes leves. Trasladó SAME. CP zona 7 pic.twitter.com/dRsdhXJNS6 — Daniel Trila (@dantrila) March 25, 2022

