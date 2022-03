» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Concejales de "Juntos":

"Todo el tiempo estamos cerca de los vecinos y no sólo cuando es año electoral"







Así lo aseguraron los concejales de Juntos tras sumarse al primer operativo "Detectar" del 2022 impulsado por la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura con el objetivo de acercar a los vecinos los programas educativos gratuitos que tienen a disposición. Acompañando al intendente interino Luis Gómez, los concejales de Juntos se sumaron al primer operativo del año "Detectar" impulsado por la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio. Durante la jornada, el presidente del HCD, Gonzalo Brutti, y los ediles Elisa Abella, Roxana Mottino, Andrea Román, Ángela Medina y Sabrina Pérez visitaron los domicilios del barrio Del Pino a fin de otorgar información sobre los distintos programas en materia educativa que brinda el Municipio. Se ofrecieron "Terminá la secundaria", "Red Comunitaria de Apoyo Escolar", cursos del Centro Municipal de Oficios y del Centro Educativo Digital, propuestas de la Dirección de Educación que se invitaron para brindarles a los niños, jóvenes y adultos para que puedan finalizar sus estudios, fortalecer sus conocimientos y tener mayores oportunidades laborales. "Es muy importante que desde el rol que ocupamos sigamos conversando con los vecinos y escuchando sus necesidades. La campaña pasó, el 2022 no es un año electoral, pero nosotros seguimos cerca de ellos para dar respuesta a cada uno de sus pedidos y otorgarles información sobre los programas gratuitos que tienen a disposición", enfatizaron. Además, remarcaron que "la gestión del intendente Sebastián Abella se destaca en generar más y nuevas oportunidades para los vecinos de distintas edades de la ciudad y esto se refleja en cada una de estas acciones que tienen la premisa de avanzar, transformar realidades y salir adelante de situaciones difíciles como la que estamos atravesando a nivel país".

Los concejales de Juntos acompañaron al intendente interino Luis Gómez durante la jornada.





Los ediles brindaron información sobre los distintos programas que tienen a disposición.





Elisa Abella encabezó el operativo en el barrio Del Pino.





Brutti escuchó las necesidades de los vecinos.



