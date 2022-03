» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Siempre pensando en la gente







"Prefiero ganar poco, pero vender mucho", dice Roberto Monges, el dueño del autoservicio "El Económico" del barrio Dallera. "El gobierno quiere retrotraer los precios, pero la verdad es que no le hacen caso y nadie controla" dice Roberto Monges, dueño del autoservicio "El Económico", del barrio Dallera. "Pero hay que buscarle la vuelta, buscar precio, hacer promociones… Yo compraba la leche a una empresa de primera línea. Cuando llevó el litro a los $150, le dije que no venga más. Ahora vendo una leche de muy buena calidad, nada que objetar, a $78. Es decir, la gente por $150 si quiere se lleva no uno, sino dos litros. Es una marca de Entre Ríos", agrega. El autoservicio de Maipú al 400 sorprende todas las semanas con ofertas y promociones que publica en nuestras páginas. Su dueño explica el misterio: "Prefiero ganar poco, pero vender mucho. Yo quiero que los chicos coman, que las familias puedan seguir adelante. Siempre fui así. Vos tenés el kilo de pan a $240; $1000 el de carne; $500 el de papas. ¿Cómo hace una familia? Viene un nene con $50 ¿Cuánto pan le doy? ¿Un pan y medio? A mí me da vergüenza. El pan lo tengo a $200, y por lo menos se lleva un cuarto. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que en Pilar, zona de barrios cerrados por excelencia, el pan al público está a $130 y acá a $240?", se termina preguntando. "Yo creo que hay una responsabilidad social, también, de los productores de alimentos. Por ejemplo, en verano falta el queso porque hace calor y qué sé yo. Y en invierno, porque faltan pasturas. Entonces, lo más fácil es aumentar. ¿Pero cómo? ¿Recién entraron al negocio? ¿No pueden tomar previsiones?", se lamenta el comerciante quien también carga contra las grandes cadenas. "Si uno se para frente a los supermercados grandes de Campana, va a ver cómo llegan los camiones de caudales y se la llevan de la ciudad. Y algunos directamente del país: la plata termina en Francia. Nadie los controla, ponen los precios que quieren, y la gente que se arregle. También es cierto que somos un poco cómodos: cuando yo era chico, yo tenía que puntear el fondo de mi casa, sembrar, y regar con bomba manual. Ahí recién mi mamá me daba permiso para salir a jugar. Te repito, yo tengo buenos precios porque no me quedo quieto, me interesa que la gente que junta el pesito pueda comer bien. Tengo como vivir de otra manera, pero sigo con esto porque me interesa la gente. Siempre fui así y no voy a cambiar ahora", concluye.



Roberto Monges y sus colaboradoras del autoservicio de Maipú al 400.

#Video "El gobierno propone control de precios, nosotros tenemos siempre las mejores ofertas porque trabajamos para que la gente pueda comprar a precios accesibles" comenta Roberto Monges de Autoservicio El Económico, Maipú 445 barrio Dallera. Siempre los Mejores precios... pic.twitter.com/ZBQlkF0ezS — Daniel Trila (@dantrila) March 26, 2022

