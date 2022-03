» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/mar/2022 de La Auténtica Defensa. De Todo Un Poco:

Opiniones Ciudadanas Miguel de Cervantes Saavedra. De uno de sus libros ...y algo más. Ayer y hoy. Tratando siempre de decir las cosas, que creemos que nunca se han dicho, buscando en el pasado literario de antiguos maestros de las letras y la cultura, encontré como una de las frases más leídas de Miguel de Cervantes la siguiente: "La Galatea, de Miguel de Cervantes -dijo el barbero. - Muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención; propone algo, y no concluye nada: es menester esperar la segunda parte que promete; quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega; y, entre tanto que esto se ve, tenedle recluso en vuestra posada, señor compadre". Analizando lo dicho en las obras de Cervantes, encontramos que en muchos de sus párrafos aparece la histéresis que se producen cuando la causa y el efecto se retrasan en el tiempo. Lo que significa, que nace la causa que debería producir el cambio, pero el cambio tarda más de lo esperado en sucederse o nunca aparece. Esto hace al razonamiento ver la actualidad con los ojos y la mente de un pasado muy lejano que, sin embargo, se retrotrae a un presente con rasgos muy similares a los pensamientos de un sociólogo hablando sobre las fantasías de sus obras, comparativamente al presente. Ya inmersos en la Época de Oro de la Literatura Española se puede analizar también un párrafo del resumen de "El perro del hortelano", obra de autoría de Lope de Vega, la cual también brevemente, nos habla de la similitud en los actos de la antigua prosa novelesca comparativa con acciones del presente. Esta se trata de una comedia palatina que se publicó en el año 1618. El origen comparativo que surge en esta obra, proviene de la expresión castellana en la que se indica "Ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer", y en la que se refiere en esta obra Lope de Vega, en su argumento hablando sobre la condesa Diana, una mujer que no quiere a Teodoro, pero al que tampoco deja estar con otras personas. Si volvemos a la realidad, en nuestro tiempo, se están dando un sinnúmero de hechos y circunstancias que son fácilmente comparables con los pensamientos fantasiosos, pero de una realidad cuasi existente, en los actos de las personas, que no terminan de definir la verdad sobre sus deseos ni de los hechos, saltando de acto en acto en disímiles circunstancias, no logrando producir la definición de los problemas, y quedan las cosas como en las fantasías de los antiguos escritos literarios, con dejos de realidades consideradas como sobre entendidas que nunca terminan de ser en la realidad. Es posible considerar que se pierde un poco la visión del presente, por elucubraciones rayadas en la ignorante ineptitud para determinar los caminos correctos y poder llevar a buen término las decisiones que solucionen los problemas existentes. Los cuadros comparativos con hechos que determinaron respuestas anteriores, muchas décadas o siglos atrás, es una forma de lograr respuestas con probados resultados, buenos y malos, para no cometer, gracias a la enseñanza del pasado los mismos errores. El presente es lo único tangible y el pasado es la realidad. Lo que se debe es trabajar el presente de forma tal que se logre en un futuro próximo cumplir con las necesidades en forma efectiva.

