26 de Marzo de 2022









SUBE $1 El dólar blue registró una suba de un peso y cerró la semana a $202 en la punta vendedora y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires concluyó la jornada en alza, luego de conocerse la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI) del acuerdo con la Argentina. El dólar paralelo cerró en la punta compradora en $ 199 y la semana en alza rompiendo la estabilidad de varios días, y la brecha con el oficial se estiró al 83%. La moneda en el mercado marginal perdió 50 centavos el lunes, $1 el martes, y no tuvo cambios el miércoles y registra un descenso semanal de 50 centavos, después del feriado del jueves, interrumpiendo dos semanas con alzas. Durante marzo, el dólar paralelo registra un retroceso de $9 al terminar el mes pasado en $211 y el dólar ahorro o solidario aumentó 13 centavos a $190,89 en promedio. COMPRAS VERDES Los particulares compraron durante febrero U$S 509 millones en el mercado oficial, de los cuáles U$S 289 millones fueron para atender consumos con tarjetas y gastos a proveedores, mientras que U$S 182 millones fueron ahorrados, según datos del Banco Central de la República Argentina. Esta cifra es tres veces superior a la que las personas físicas habían adquirido en febrero de 2021 cuando había alcanzado a U$S 157 millones. En tanto, es similar a la enero de 2022 que se ubicó en U$S 506 millones. Por su parte, los inversores institucionales, tanto residentes como no residentes, efectuaron compras netas en el mes por U$S 201 millones. La cuenta corriente cambiaria, que comprende los flujos netos por exportaciones netas de bienes y servicios e ingreso primario y secundario, registró un déficit de U$S 476 millones. Este resultado fue explicado por los resultados deficitarios de "Ingreso primario", "Servicios" e "Ingreso secundario" por U$S 717 millones, U$S 630 millones y por U$S 35 millones respectivamente, parcialmente compensados por los ingresos netos en concepto de "Bienes" por U$S 906 millones. VUELCO TÓXICO Un camión que transportaba ácido muriático volcó en la Ruta 6, a la altura del km 91 en Cañuelas y provocó una nube tóxica. Por el accidente el conductor del camión falleció en el lugar y la policía ecológica trabaja para remover el producto corrosivo que quedó. El camión salió desde Río Cuarto y se dirigía a la localidad de Ezeiza y hasta el momento no se sabe cuál fue el motivo del vuelco, pero los investigadores señalan que el conductor se habría quedado dormido. Por el hecho el tránsito se verá interrumpido por varias horas ya que personal de Bomberos Voluntarios de Cañuelas y representantes del Ministerio de Ambiente bonaerense, con vestimenta de máxima protección, trabajan en la zona para evaluar los daños y remover por completo el derrame de productos químicos sobre la calzada. El desvío de los vehículos se realiza por Autopista, Ruta 3 y Ruta 205. CON ANTICIPACIÓN Un total de 2.350.000 personas en todo el país completaron las planillas del Censo 2022 en su modalidad digital, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)."Ya ingresaron a la página web más de 1 millón de viviendas particulares, de las cuales más de 845 mil ya obtuvieron el comprobante de finalización a través del sitio oficial del Censo: censo.gob.ar.", informó el organismo. El director del INDEC, Marco Lavagna, explicó que "hay un gran entusiasmo de la ciudadanía, que se está adelantando al 18 de mayo de una forma rápida y segura" y sostuvo que "se observa una participación federal, con grandes avances en todo el país". "El Censo digital para viviendas particulares se habilitó el miércoles 16 de marzo y estará disponible hasta el miércoles 18 de mayo a las 8 de la mañana", recordó el INDEC. Ese día se hará el relevamiento presencial en todas las viviendas del país.

