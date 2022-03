» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Rusia cambia de fase su plan de invasión: se concentrará en "liberar" el este de Ucrania







El Ministerio de Defensa de Moscú atribuye el estancamiento de la ofensiva a que completó sus objetivos iniciales. La línea de contacto que separa el territorio controlado por el gobierno ucraniano, en el este del país, del territorio separatista respaldado por Rusia, repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, es el eje de la que será la segunda fase de la invasión rusa a Ucrania, según declaró el Ministerio de Defensa. Implica, según interpretaciones occidentales, que "Rusia está reconociendo que no puede llevar a cabo sus operaciones en múltiples ejes simultáneamente", como atribuyen haber dicho a un funcionario, y que está generando y poniendo en las operaciones hasta 10 nuevos grupos tácticos de batallón, especialmente en el Donbas. Si se concentrase en el este ucraniano más poder de fuego ruso, particularmente el aéreo, rodeará y envolverá a las mejores unidades de combate ucranianas, estacionadas a lo largo de la línea de contacto en cuestión. El ejército de Rusia tuvo mayor éxito en la costa sur, tomando pueblos y ciudades como Kherson y logrando algunos avances en el este. Habían intentado sitiar la capital, Kiev, pero después de bombardear y luego apoderarse de varias ciudades al noroeste, fueron obligados a retroceder por el ejército de Ucrania, que ahora está trata de cercar a miles de soldados rusos. El costo que Rusia reconoce es que, desde el 24 de febrero, en que comenzó la invasión a Ucrania, murieron 1.351 militares y tuvieron 3.825 heridos, según la información oficial de la cartera de Defensa. Sin embargo, tanto Kiev como Washington consideran que las bajas han sido muchísimo más elevadas. Inclusive, el lunes, el sitio web pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda había publicado una cifra de 9.861 muertes de militares (siete veces más), antes de que fuera eliminado el informe y declarado que el sitio había sido pirateado. En el marco del replanteo de la guerra, Moscú afirma ahora que el 93% de la región oriental de Lugansk está bajo el control de los separatistas respaldados por Rusia, con el 54% de la otra región oriental de Donetsk en sus manos. Es considerado un éxito ya que antes que comenzara la guerra no superaba el tercio de toda el área la que estaba bajo control separatista. Rusia nunca había explicado su objetivo principal al invadir Ucrania, pero cuando envió tropas al otro lado de la frontera, el presidente Vladimir Putin afirmó que su ambición de "desmilitarizar y desnazificar" Ucrania, caracterizando a los líderes del gobierno como una junta neonazi que mata a millones en un genocidio de hablantes de habla rusa. Pronto quedó en evidencia que su verdadera intención era apoderarse de Kiev y capturar a los líderes elegidos democráticamente. Ya había indicado antes de la invasión que no veía las dos regiones orientales de Donetsk y Luhansk como parte de Ucrania. El balance hasta el actual replanteo de fase por parte de Rusia es que, desde que comenzó la guerra, el número de muertos en Ucrania ahora asciende a miles, con 10 millones de personas desplazadas dentro del territorio y más allá de sus fronteras. Hasta ahora, la ONU solo confirmó 1.081 muertes de civiles en Ucrania, pero la cifra real es mucho mayor, con 300 muertes reportadas solo en el ataque a un teatro en Mariupol. Más de 3,7 millones de personas huyeron al extranjero, incluidos 2,2 millones a Polonia. Rusia dice que más de 400.000 también emigraron hacia su país.

