Efemérides del día de la fecha, 26 de Marzo

DÍA DEL MERCOSUR Instituido mediante la Ley Nº 25.783 en el año 2003, en este día se conmemora la firma del Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay que dio origen al Mercado Común del Sur (Mercosur) en el año 1991. El Mercosur es un proceso de integración regional que tiene como principal objetivo "propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional". Además de acuerdos comerciales también se crean acuerdos sociales, culturales, migratorios y laborales, entre otros. El Mercosur tiene tres idiomas oficiales: el español, el portugués y el guaraní mientras que los países que lo integran son los mencionados anteriormente y Venezuela que actualmente se encuentra suspendido; por otra parte, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam son Estados Asociados.



FALLECE MIGUEL ABUELO Miguel Ángel Peralta nació el 21 de marzo del año 1946 en Munro, Buenos Aires. Criado en un orfanato hasta los 5 años, Peralta tuvo una infancia difícil en la que empezó a trabajar desde temprana edad. Más adelante, en el año 1966, se mudó a la Pensión Norte, donde conoció a los músicos Pajarito Zaguri y Mauricio Birabent de la banda Los Beatniks y al escritor y periodista Pipo Lernoud. Con éste último comenzó a frecuentar La Cueva, mítico bar-teatro, y conoció al productor Ben Molar, a quien le aseguró que tenía una banda llamada Los Abuelos de la Nada: "El tipo se alarmó porque fui demasiado rápido. Me dijo ´¿y cómo se llama?´ Mi computadora, que caminaba muy rápido, sondeó el fondo de mi alma y encontró una frase del gran Leopoldo Marechal (de la novela ´El banquete de Severo Arcángelo´): ´Padre de los piojos, abuelos de la nada´". Ante esto el productor le propuso que, en 3 meses, se presentara al estudio a grabar. Así, Peralta partió a Plaza Francia, donde encontró a los músicos de su banda: Alberto Lara (bajo), Héctor "Pomo" Lorenzo (batería), Miky Lara (guitarra) y Eduardo "Mayoneso" Fanacoa (teclados). Con la colaboración del guitarrista Claudio Gabis, Los Abuelos de la Nada grabaron su primera canción "Diana divaga" y luego, con Pappo, grabaron "Tema en flu sobre el planeta". Sin embargo, la banda se disolvió en el año 1969 cuando Peralta partió a Europa; en el año 1973, en Francia, formó Miguel Abuelo & Nada y grabó el álbum "Miguel Abuelo & Nada" (1975). A principios del año 1981, retornó al país y volvió a formar la banda junto a Cachorro López (bajo), Daniel Melingo (saxo), Andrés Calamaro (teclados), Polo Corbella (batería) y Gustavo Bazterrica (guitarra) y grabó los discos "Los Abuelos de la Nada" (1982), "Vasos y Besos" (1983), "Himno de mi corazón" (1984), "Los Abuelos de la Nada en el Ópera" (1985) y "Cosas mías" (1986); en éstos se destacan las canciones "Sin Gamulán", "Mil horas", "Chalamán", "Lunes por la madrugada" y "Costumbres argentinas". Falleció en el año 1988 en Munro, Buenos Aires.



SE LANZA "THE WAY" Un día como hoy en el año 2013, Ariana Grande junto a Mac Miller lanzaba el sencillo "The way". Perteneciente al álbum "Yours Truly" (2013) y compuesto por Harmony Samuels con Jordin Sparks y Amber Streeter, la canción muestra una versión más madura de la cantante en comparación con su primer sencillo "Put your hearts up": "Quiero hacer música que me apasione. Finalmente estoy en una edad en la que puedo hacer la música que crecí amando, que era el pop urbano, la música de los 90´. Crecí escuchando a las divas, así que estoy muy feliz de finalmente hacer pop urbano".



