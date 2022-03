» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/mar/2022 de La Auténtica Defensa. La cocina de la abuela Berta:

Arrollado de espinaca relleno de champiñones y queso

Por Berta Chudnobsky







Alimentos del otoño, para llegar sanos al invierno: el clima otoñal impone un cambio en los hábitos alimentarios, que aporten al organismo los nutrientes necesarios para hacer frente al frío invernal, manteniendo la salud. Frutos secos Comer frutas y verduras son importantes para cuidar una alimentación equilibrada. Además, son la base de la dieta mediterránea. El consumo de productos en su estación tiene muchas ventajas: menor precio y mejor calidad. El consumo se hace cuando están más frescas y se le saca el mayor partido a sus propiedades (vitaminas, mayor valor nutritivo). Las frutas y las verduras tienen un contenido muy elevado en vitaminas, minerales, fibras, antioxidantes y otros compuestos fitoquímicos que son muy beneficiosos para la salud. Y, sin embargo, según las encuestas de consumo menos, de un 40% de la población consume el mínimo de cinco porciones diarias de frutas y verduras recomendables. Con el otoño volvemos a recobrar multitud de verduras: endivias, alcachofa, apio, calabacín, coliflor, espinacas, calabazas, pimientos rojos, repollo, los cardos, coles de Bruselas, escarola, nabos. Las acelgas, hongos, calabazas, boniatos, cebollas, papas muy variadas. Por otro lado, tenemos los membrillos. También llegan las ricas chirimoyas. Y por supuesto todos los cítricos. Cuando hablamos de arrollados, generalmente lo hacemos en términos de dulce de leche o de atún. Hay muchas variantes que se pueden hacer arrolladas, tanto para la mesa diaria como para las fiestas o eventos sociales. En la mayoría de nuestros hogares tenemos alguien que dice: "no me gusta lo verde, eso no como", y pensamos en las diferentes maneras de utilizar acelga y espinaca. Acá va una opción para lograr que les guste. INGREDIENTES PARA EL ARROLLADO: - 2 atados de Espinaca. - 2 Cebollas. - 1 bollito de Pan. - 80 CC. de Leche. - 6 Claras. - 60 Grs. de Harina. - 100 Grs. de Queso rallado. - Orégano c/n. - Manteca c/n. - Nuez moscada c/n. - Sal y pimienta c/n. PARA EL RELLENO: - 150 Grs. de Queso Mozzarella. - 150 Gris. de Champiñones. - 2 Zanahorias. - 1 diente de Ajo. - Aceite de oliva c/n /girasol/maíz. PREPARACIÓN Cocinar la espinaca a la italiana en una sartén con un poco de aceite, dejar enfriar, escurrir con las manos apretando hasta retirar toda el agua y reservar. Cortar la cebolla bien finita (en brunoise) y cocinar en una sartén con un poco de aceite. En un bol colocar la espinaca picada, con la cebolla rehogada, el queso rallado y el pan previamente remojado en la leche, exprimido y bien picado. Mezclar bien los ingredientes y condimentar con sal, pimienta, nuez moscada y orégano. Batir las claras a nieve y mezclarlas a la anterior preparación con movimientos envolventes y suaves. Forrar una asadera para horno con papel manteca y luego untarlo con manteca. Colocar por encima la preparación, distribuyendo con una espátula de forma pareja y rectangular. Cocinar en horno precalentado durante 15 minutos, hasta que esté firme. Retirar y colocar del lado sin papel sobre un repasador humedecido y bien escurrido, despegar el papel suavemente. Reservar. Saltear en una sartén con aceite de oliva y ajo picado los champiñones fileteados hasta que estén bien dorados. Condimentar con sal y pimienta una vez que se hayan retirado del fuego. Cocinar las zanahorias en láminas en una grilla. Rellenar el pionono con trocitos de mozzarella, los champiñones y las zanahorias enrollar ayudándose con el repasador y colocar sobre una fuente para horno, espolvorear con queso rallado por encima y gratinar en horno precalentado durante unos minutos. Servir cortado en rodajas y acompañado con una salsa suave de tomate y orégano. Puede ser entrada o plato, pero acompañado de pechugas a la plancha con ajo y limón. En períodos que se no se consigue espinaca se reemplaza con acelga tierna sin las pencas y estas se hacen en escabeche.







Berta Chudnobsky / berta.chudnobsky@gmail.com

