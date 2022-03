» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/mar/2022 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Alimentación en la mujer adolescente

Mes de la Mujer: Mujer y adolescente En cada etapa de la mujer es importante llevar una alimentación completa, equilibrada y suficiente de nutrientes. En este artículo voy a hablar sobre la importancia de la alimentación en la mujer adolescente. La adolescencia es un período de rápido crecimiento y desarrollo. En las mujeres, el aumento de la velocidad de crecimiento ocurre en promedio entre los 10 y los 12 años, primero se produce el máximo crecimiento de talla y, luego aumentan los tejidos blandos y, también hay cambios en el tejido adiposo, la masa grasa aumenta, llegando a una proporción corporal del 20-25%; mucho más que los varones. Las necesidades nutricionales durante la adolescencia aumentan debido a la mayor tasa de crecimiento y los cambios en la composición corporal asociados con la pubertad. El aumento en los requerimientos de energía y nutrientes coincide con modificaciones en los hábitos dietéticos que pueden afectar la elección de alimentos, la ingesta de nutrientes y, por lo tanto, el estado nutricional. La adolescencia es una etapa de la vida que supone el tránsito de la niñez a la etapa adulta y que conlleva unos cambios en la maduración emocional y social. Hay mayor preocupación por la imagen corporal. El cuerpo adquiere un espacio relevante en todos sus aspectos. La percepción de la imagen corporal influye en la autoestima y en la relación con los pares; la mayor autonomía propia de esta edad influye en la alimentación y en el cuidado general del propio cuerpo Los cambios en el estilo de vida, incluida la búsqueda de independencia, el apego a los compañeros, mayor movilidad, la búsqueda de autonomía, la preocupación por la imagen corporal y el mayor poder adquisitivo contribuyen a los comportamientos alimenticios poco saludables como la aparición de alteraciones del comportamiento alimentario como obesidad, anorexia, bulimia y déficit nutricional. Todos estos factores convierten a la adolescencia en una etapa de alto riesgo nutricional. Los hábitos alimentarios en esta etapa generalmente se caracterizan por: -Una alimentación desordenada con tendencia creciente de saltarse comidas especialmente el desayuno y el almuerzo. -Un alto consumo de comidas rápidas, golosinas y bebidas azucaradas de alta densidad calórica y bajo contenido de nutrientes específicos. -Una tendencia frecuente a dietas de moda o dietas muy estrictas y desbalanceadas que comprometen el crecimiento o inducen a carencias nutricionales. -La elección de una alimentación vegetariana o vegana que requiere en todos los casos una consulta especializada para supervisar que se cubran los requerimientos nutricionales. -Una ingesta insuficiente de la cantidad diaria de hierro y calcio. El aporte adecuado de calcio y vitaminas D y la actividad física son factores protectores de la salud ósea. Para asegurar una nutrición saludable se requiere que la alimentación diaria cumpla con algunas características: 1. Alimentación variada: consumir alimentos variados todos los días de todos los grupos. 2. Consumir frutas y verduras: todos los días. 3. Realizar las cuatro comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena), no omitir el desayuno, no desayunar prolonga el ayuno nocturno y puede producir disminución del rendimiento escolar. 4. Consumir suficientes líquidos principalmente agua. 5. Realizar actividad física es importante para mantener activos los músculos y los huesos permitiendo su mejor funcionamiento. En esta edad la alimentación tiene una enorme importancia no sólo para asegurar un crecimiento adecuado y prevenir las deficiencias nutricionales específicas, sino también para prevenir enfermedades cuyas manifestaciones clínicas ocurren en la edad adulta. En esta etapa de la mujer existe un alto riesgo nutricional, siendo lo más frecuente mal nutrición por exceso o por déficit y la carencia específica de hierro y calcio. Es fundamental el asesoramiento con los profesionales de la nutrición para prevenir las deficiencias nutricionales y para ayudar a la adolescente a elegir hábitos de alimentación saludable. Lucia Cortinovis. Lic. en Nutrición. (M.N.: 8929/M.P.: 4151) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

