» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Handball:

Campana Boat Club completó otra jornada de la FEMEBAL y hoy arranca la tercera fecha







El pasado fin de semana, la Primera Caballeros igualó 24-24 frente a Dorrego "C" y mañana visita a Municipalidad de Escobar. Mientras la Primera Damas perdió 25-18 ante CERMUN de José C. Paz y este sábado juega ante Comunicaciones "B". El pasado fin de semana se disputó la segunda fecha del Torneo Apertura de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) y el Campana Boat Club estrenó el Polideportivo cerrado "Miguel Alberto Turbarello Vigna" en este campeonato, con los partidos de Primera División, tanto de Damas como de Caballeros, y la tira femenina. DAMAS Por la segunda fecha de la Zona B de la Segunda División, la Primera Damas del CBC perdió 25-18 frente a CERMUN de José C. Paz en un partido disputado el pasado sábado. En dicho encuentro, las Mayores, dirigidas por Fabricio Rasente y Martín Vera, se presentaron con: Manuela Serra y Melany Trincado (arqueras), Catalina Berra, Macarena Vignale, Candela Guevara, Carolina Valerio, Loana Vietta, Tatiana Alvarado, Rosario Recalde, Agostina Lorenzo, Florencia Tivelli, Lucía Carrizo, Verónica Schinoni, Cecilia Vidal, América Peral y Victoria Ruffino. La máxima anotadora del Bote fue Agostina Lorenzo con 10 conquistas. La planilla goleadora se completó con los aportes Tatiana Alvarado (4), Candela Guevara (2), Loana Vietta (1) y América Peral (1). Esta tarde, desde las 16.45, las Celestes visitarán a Comunicaciones B. CABALLEROS Por su parte, los Mayores empataron 24-24 ante Dorrego "C" el pasado domingo, en un encuentro correspondiente a la Zona B de la Segunda División de FEMEBAL. Los Celestes, dirigidos por Mauro Mingorance, se presentaron con Sebastián Tripodi, Francisco Benedetto y Javier Novo (arqueros), Julián Barletta, Nicolás Novoa, Facundo Cardozo, Daniel Sirolli, Ignacio Montoya, Joaquín Pérez Zagel, Guido Cipriani, Luciano Díaz, Pablo Bogado, Valentín Barrionuevo, Leonel Dente, Augusto Di Palma Rimoli y Faustino Cadau. El máximo goleador del Bote fue Valentín Barrionuevo con 7 conquistas. La planilla goleadora se completó con tantos de Leonel Dente (6), Julián Barletta (3), Luciano Díaz (3), Faustino Cadau (2), Joaquín Pérez Zagel (1), Pablo Bogado (1) y Augusto Di Palma Rimoli (1). Este domingo, desde la 18.00 horas, la Primera Caballeros visitará a Municipalidad de Escobar. JUVENILES La Tira Femenina recibió a Colegio San Jorge Loma Verde: en Menores se impuso 59-3, mientras que Cadetes, Juveniles y Juniors ganaron 2-0 por no presentación del rival. Este domingo, las categorías formativas se medirán frente a Bomberos de La Matanza en el Colegio Don Bosco. Por su parte, la Tira Masculina quedó libre en esta segunda fecha, por lo que retornará a la cancha esta tarde frente a Ferro Carril Oeste en condición de visitante.

POR SU PARTE, LOS MAYORES JUGARÁN MAÑANA DOMINGO FRENTE A MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR.





ESTA TARDE, DESDE LAS 16.45, LAS CELESTES VISITARÁN A COMUNICACIONES B.



P U B L I C I D A D