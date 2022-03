» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Vóley:

La Primera Caballeros del CCC debuta en la Copa Chulo Olmo







Este sábado, desde las 21.30 horas, visita a Universidad de Tres de Febrero. Este fin de semana, la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) pondrá en marcha la Copa Chulo Olmo, el certamen previo que se disputa como preparación para la División de Honor. Así, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana se estará presentando este sábado desde las 21.30 horas como visitante frente a Universidad de Tres de Febrero (UNTREF). El encuentro corresponde a la primera fecha de la Zona D que también integra Ferro Carril Oeste, rival del Tricolor en el cierre de la primera fase, el próximo sábado 2 de abril, en el gimnasio de Chiclana 209. El certamen se completa con la Zona A que integran River Plate, Náutico Hacoaj y Universidad de Buenos Aires; la Zona B que conforman Vélez Sarsfield, Municipalidad de Lomas de Zamora y Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM); y la Zona C que quedó compuesta por Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro y Matanza Vóley. En tanto, Ciudad de Buenos Aires y Defensores de Banfield no participarán de esta Copa Chulo Olmo, pero sí estarán en la División de Honor. El plantel Tricolor para este certamen comenzó a entrenar el pasado 8 de marzo y está compuesto por los armadores Juan Pablo Romero y Eduardo Molina; los receptores-punta Luca Damiano, Sebastián Aguirregomezcorta, Emilio Mitchel, Federico Leone y Lucas Castón; los opuestos Nicolás Gómez y Juan Corsaro; los centrales Ignacio Romero Allegri, Elías Schelovert y Marcos Rastalsky; y los líberos Rodrigo Michelón y Juan Gotta. El entrenador será Oscar Romano (62 años), quien reemplaza a Hernán Carneri en el cargo. Su extenso currículum da cuenta de experiencias en la Selección Argentina Femenina (tanto en Mayores como en Juveniles), Estudiantil Porteño, Club Morón y Náutico Zárate, entre otras instituciones. Luego de esta Copa Chulo Olmo, el CCC comenzará a ajustar detalles para su participación en la División de Honor, que comenzará el 23 de abril. El gran desafío para el Tricolor será mantenerse en la máxima categoría del vóley metropolitano y, para ello, se sumarían refuerzos que actualmente están disputando los playoffs de la Liga Nacional.

EL PLANTEL TRICOLOR ENTRENA DESDE EL 8 DE MARZO BAJO LAS ÓRDENES DE OSCAR ROMANO.



