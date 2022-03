» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Facundo Gómez; "La idea y las ganas están, que es lo más importante"







El marcador central de Villa Dálmine destacó como "positivo" el punto obtenido ante Chaco For Ever, aunque reconoció que el grupo está con "bronca" por todavía no poder ganar en el campeonato. Mañana, el Violeta visita a San Telmo. Luego del 0-0 frente a Chaco For Ever como local, en lo que fue el inicio del ciclo de Carlos Pereyra como DT de Villa Dálmine, Facundo Gómez calificó de "positivo" el empate: "Queríamos ganar, pero no hay que perder de vista que enfrentamos a un rival duro, que lleva muchos partidos sin perder y que venía de dos grandes victorias. Y por cómo veníamos nosotros, el punto es positivo para agarrar confianza y saber que podemos jugarle de igual a igual a cualquiera", señaló el defensor. En el balance de la actuación Violeta, el marcador central destacó que el equipo mantuvo el cero en su arco y también que trató de pararse "más adelante, intentando ser más protagonista" como local. "Nos falta trabajo, pero creo que la intención estuvo. La idea y las ganas están, que es lo más importante", agregó en relación a que "Jetín" dispuso de apenas tres días de trabajo con el plantel antes del enfrentamiento con Chaco For Ever. "La idea era presionar más arriba, con nuestros dos volantes centrales más adelantados. Ellos subieron las líneas, no jugaron como venían jugando, pusieron dos puntos y gente rápida arriba. Nos costó acomodarnos de arranque, pero después estuvimos bien y no pasamos sobresaltos", marcó Gómez respecto a la actuación defensiva del equipo de nuestra ciudad. Finalmente, uno de los referentes que tiene el plantel se refirió al clima interno después de la salida de Marcelo Franchini y en medio de este inicio de siete fechas sin victorias: "Como grupo estamos bien. No hay nada raro, por así decirlo. Obviamente estamos con bronca porque ya son siete partidos en los que no podemos ganar y a nadie le gusta llegar a casa y verse abajo, sin victorias. Es doloroso. Sabemos que los hinchas lo sufren, pero nosotros, que somos los que entramos a la cancha, lo sufrimos más y esperamos poder revertirlo este domingo".

ANTE EL CONJUNTO CHAQUEÑO, GÓMEZ FORMÓ ZAGA CENTRAL CON CAMISASSA Y, EN ESTA OPORTUNIDAD, JUGÓ COMO SEGUNDO MARCADOR CENTRAL. CEBALLO, EL ÁRBITRO ANTE TELMO Por la octava fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional, Villa Dálmine visitará mañana domingo a San Telmo en un partido que se disputará desde las 16.00 horas en la Isla Maciel. Para este encuentro fue designado el árbitro César Cabello, quien tendrá a Christian Marínez Cuenca y María Rocco como asistentes, mientras Ramiro López será el cuarto árbitro.

