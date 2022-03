» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Puerto Nuevo:

Redondo, el verdadero jugador Quantium del partido











NOTICIA RELACIONADA: Copa Argentina Axion Energy:

Puerto Nuevo puso en aprietos a Estudiantes (LP) No sorprendió a los simpatizantes Portuarios, quienes llevan años disfrutando de su entrega, su despliegue y su capacidad en la mitad de la cancha. Pero sí al resto de los que siguieron las alternativas del partido, incluyendo a Juan Pablo Marrón y Gustavo Lombardi, que encabezaron la transmisión de TyC Sports y lo eligieron como la figura del encuentro. Y merecido lo tenía Kevin Redondo. Sin embargo, el premio Quantium al jugador más destacado del partido fue (por tradición) para el conjunto ganador y se lo llevó Brian Orosco, autor del agónico 2-1 que le valió la clasificación a Estudiantes. Pero tanto los relatores como la producción de TyC Sports tenían claro que Redondo había sido el mejor. Y por eso también lo fueron a buscar para entrevistarlo al final del cotejo. Así, el capitán de Puerto Nuevo, haciendo esfuerzo para contener las lágrimas, tuvo su reconocimiento y tiempo para explicar su emoción: "Es un poco de impotencia por cómo nos ganan", señaló tratando de no caer en el llanto después de mencionar a su familia y, especialmente, a su hija ("No pudo venir", dijo con la voz entrecortada). "Hicimos un partido muy bueno, muy inteligente y perder como perdimos es una lástima", agregó, sin buscar excusas y sin siquiera lamentar esa mano no cobrada que derivó en el empate Pincha. "Sabíamos que enfrentábamos a un equipo grande de la Argentina, pero teníamos la ilusión de hacer un buen partido y lo hicimos. Creo que, al menos, nos merecíamos ir a los penales", manifestó el volante central, quien describió a la perfección ese espíritu amateur que contrasta con el súper profesionalismo que viven habitualmente jugadores de equipos como Estudiantes de La Plata. "Trabajo en una empresa de andamios y hoy me dieron el día libre para poder estar acá. Jugar en el Ascenso es un sacrificio enorme, pero jugar Copa Argentina es un sueño, algo muy lindo de vivir. Era muy importante poder clasificarnos, lo buscamos el año pasado y lo conseguimos. Y más allá de la bronca por el final, demostramos estar a la altura. Para nosotros es una alegría inmensa poder estar acá. Fue un sueño cumplido", cerró Redondo, la figura del Portuario. Y del partido también.

REDONDO NO SOLO OFRECIÓ SU HABITUAL ENTREGA Y DESPLIEGUE: TAMBIÉN FUE MUY IMPORTANTE PARA LIMPIAR EL BALÓN DESPUÉS DE LA RECUPERACIÓN.



P U B L I C I D A D