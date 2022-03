» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Teatro San Martín:

Héroes de Malvinas entre nosotros; Una muestra de fotos y una instalación inmersiva







El 40º aniversario del inicio y el final de la guerra de Malvinas, que se cumplen el próximo 2 de abril y el 10 de junio de 1982, respectivamente, se da en el marco de otra guerra, esta vez en el hemisferio norte, luego de la invasión de Rusia a Ucrania, que no hizo sino actualizar los dolorosos recuerdos, imágenes y significados que el conflicto bélico de impronta colonial tiene para la Argentina. En el Teatro San Martín se expone hasta el 29 de mayo la megamuestra Malvinas. Retratos y paisajes de guerra, del fotógrafo, curador y docente Juan Travnik (Buenos Aires, 1950), que supo dirigir la Fotogalería del San Martín creada por Sara Facio a mediados de la década de 1980. En el hall Alfredo Alcón del teatro se exhiben setenta retratos en planos medios (cortos y largos), en blanco y negro, en su mayoría de excombatientes, pero también de familiares de héroes caídos en la guerra y de heroínas, como fueron las enfermeras que estuvieron en Puerto Argentino a bordo del Rompehielos Almirante Irízar durante el conflicto bélico. Si bien Travnik había expuesto los retratos de excombatientes años atrás, a la muestra actual se suman imágenes inéditas para el público. En la guerra murieron seiscientos cuarenta y nueve soldados y oficiales argentinos. El foco de los retratos está en los rostros y, en particular, en las miradas. "¿Qué huellas quedaron en sus rostros, en sus miradas, después de haber vivido una experiencia tan extrema? ¿Cuáles son sus actitudes gestuales, la forma de construir su propia imagen en la mirada del otro tras el paso del tiempo?", se pregunta Travnik, que inició su ensayo visual en 1994 con fotografías tomadas en su estudio y en diferentes ciudades del país, de Ushuaia a General Pico, y de Rosario a Corrientes. Los retratos, alineados a un lado y otro en el entrepiso del Hall, provocan una emoción inevitable (e interrogantes). Los excombatientes, de frente o de perfil, vestidos de manera informal o con uniforme militar, con o sin medallas, son los mismos a los que las autoridades y gran parte de la sociedad argentina, al final de la guerra y años después, les dio la espalda. La muestra exige mirarlos a la cara. "Reponer la muestra en ocasión de los cuarenta años del conflicto es para mí una satisfacción enorme -dice Travnik -. En este caso, tiene el agregado de fotos de familiares sacadas en 1999 y de enfermeras, tomadas en 2007 y 2008, y que en su momento, cuando cerré el trabajo y se hizo una primera exposición y se publicó un libro [de Ediciones Larivière, con un texto de la escritora Graciela Speranza], no estaban. Son inéditas y están destinadas a completar, a abrir el panorama, a hacer justicia y a restaurar la memoria sobre otros protagonistas del conflicto". En la Fotogalería se exponen doce grandes paisajes del "teatro de operaciones" de la guerra, tomadas por Travnik en 2007 en Puerto Argentino, Monte Longdon, Pradera del Ganso y el cementerio de Darwin, donde descansan los restos de los héroes caídos en combate. "La aridez del terreno y el tinte postapocalíptico grabado a fuego en el campo vuelven todavía más trágica la inmolación de vidas humanas", se lee en el texto de Speranza. En ambos conjuntos, las imágenes están acompañadas de fichas; por un lado, se consignan los nombres de los retratados, la ciudad de residencia, el rango (soldados conscriptos, cabos, capitanes) y el cuerpo militar que integraron; por otro, los topónimos de los campos de batalla y otros espacios malvinenses, donde todavía se evidencian las huellas de la guerra: restos de helicópteros y de cocinas improvisadas por los soldados, además de cráteres causados por las bombas. Malvinas. Retratos y paisajes de guerra, de Juan Travnik, y la instalación Manto de neblinas, se pueden visitar en el Teatro San Martín (Corrrientes 1551) hasta el 29 de abril, con entrada libre y gratuita, de martes a domingo de 14 a 20.



Fuente: La Nación.

