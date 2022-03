» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

TC Pista; El Intendente estrenó su auto con diseño en homenaje a los Héroes de Malvinas







Ayer, en Concepción del Uruguay, participó de los entrenamientos y la clasificación con el Dodge que luce el diseño que votaron los vecinos a través de las redes sociales. Hoy, Abella disputará su serie y la final. Transmite la TV Pública. El intendente Sebastian Abella está participando este fin de semana de la tercera fecha del TC Pista en el circuito de Concepción del Uruguay, donde está estrenando el diseño que rinde homenaje a los Héroes de Malvinas, a 40 años de la guerra. El Dodge número 77 del jefe comunal luce el diseño que votaron los vecinos a través de las redes sociales, como homenaje a los ex combatientes. "Tuvimos una excelente respuesta de los vecinos que se sumaron a este homenaje votando el diseño", destacó Abella. En esta tercera fecha, en suelo entrerriano, el intendente está concretando su primera presentación de la temporada, dado que no participó de las dos primeras fecha. Así, está llegando a 84 carreras en la categoría desde su debut en 1998. Para esta temporada, Abella decidió volver a su propia organización y completó un repaso intenso en el Dodge que cuenta con asistencia en pista de Rodolfo Di Meglio y la motorización de Silva. Ayer, después de saltearse la primera tanda de entrenamientos, hizo su estreno en la segunda sesión de ensayos y quedó 32º entre los 40 autos que registraron tiempos. Posteriormente, en la clasificación se ubicó 33º (el más rápido fue el Torino de Pedro Boero, quien se quedó con la pole position). Este domingo, las series del TC Pista se pondrán en marcha a las 9.05 y 9.30 horas, mientras la Final (pautada a 20 vueltas) se desarrollará desde las 12.10 horas con transmisión de la TV Pública. TC: SANTERO Además de "la telonera", el autódromo de Concepción del Uruguay está recibiendo la tercera fecha del Turismo Carretera. Y en la primera jornada, el mendocino Julián Santero (Ford) fue el más rápido de todos: con un tiempo de 1m25s101 se quedó con la pole position. En segundo lugar se ubicó Agustín Canapino (Chevrolet), con 1m25s247; mientras que tercero quedó Santiago Mangoni (Chevrolet), con 1m25s440. Estos tres pilotos encabezarán las series que se largarán a las 9.55, 10.20 y 10.45, respectivamente. En esos duelos a seis vueltas se definirá el orden de la grilla para la Final que está pautada a 25 giros y que se pondrá en marcha a las 13.20 horas (transmite la TV Pública).

EL DODGE #77 Y SU PLOTEADO EN HOMENAJE A LOS EXCOMBATIENTES DE MALVINAS.





CON EL NÚMERO 77 EN LOS LATERALES, ABELLA QUEDÓ AYER EN EL PUESTO 33 DE LA CLASIFICACIÓN.





EN ESTE 2022 SE ESTÁN CUMPLIENDO 40 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS.





A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, EL INTENDENTE CONSULTÓ A LOS VECINOS SOBRE EL DISEÑO DEL AUTO CON EL QUE HOMENAJEA A EXCOMBATIENTES.



#Adelanto 27/03/2022 · 08:23 Hs.

Domingo 27 de Marzo de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13343 - Edición 36 páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D