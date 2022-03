» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Fútbol Infantil:

La categoría 2013 del SFCC se coronó campeona en el Mundialito de Carmen de Areco







En la final venció 2-0 a Estrella del Este de General Rodríguez. Por su parte, la 2012 se consagró subcampeona tras perder la final en definición por penales. Las demás categorías también accedieron a instancias decisivas. El Seleccionado de Fútbol Ciudad de Campana tuvo una destacada participación en la octava edición del Mundialito de Carmen de Areco que culminó el pasado fin de semana. Incluso, la categoría 2013 logró consagrarse campeona y alzarse con el trofeo que es una réplica de la Copa del Mundo. Los chicos dirigidos por Sergio Torres se coronaron luego de vencer 2-0 en la final a Estrella del Este de General Rodríguez y le dieron a nuestra ciudad la primera copa de este tradicional certamen. Sin embargo, no fue el único equipo del SFCC que alcanzó la definición: la categoría 2012 se quedó a las puertas del título luego de perder la final por penales frente a La Curva de Carmen de Areco. Además, las categorías 2010 y 2011 alcanzaron los Octavos de Final, mientras la 2009 logró acceder hasta los Cuartos de Final. "Estamos muy felices, muy contentos. Nos preparamos durante mucho tiempo para este Mundialito y los resultados fueron positivos", señaló Facundo Arona, quien coordina el SFCC junto a Fernando Saravia. "Es una emoción enorme poder traer una copa a Campana, pero también fue muy lindo todo lo que vivimos a lo largo de estos días con la familia del Seleccionado", remarcaron los coordinadores. "El torneo se estiró un fin de semana más de lo planeado, pero hubo un gran trabajo de todo el cuerpo técnico y colaboradores del Seleccionado para que los chicos disfruten no solo de cada partido, sino del torneo en líneas generales, compartiendo momentos muy lindos que terminan siendo más importantes que cualquier resultado", agregaron. Por ello, desde el SFCC agradecieron especialmente el apoyo de sus auspiciantes: Panadería Fénix, Rodbull, Serviluz, Carnicería Belén, Mariano Burgueño, Gapsoft, JuSa, Farmacia Coarasa, Montajes Campana, Gomería JDN, Inmatel y la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Campana. A su vez, Arona y Saravia dejaron un "agradecimiento enorme" para todas las familias de los jugadores: "Depositaron su confianza en nosotros y en nuestro staff de profesores y eso es muy valioso para nosotros". El equipo de trabajo del SFCC es coordinado por Arona y Saravia y cuenta también con los profesores Sergio Torres, Juan Pablo Moreira, Lucas Godoy, Cristian Robaglio y Walter Castro. "Creo que, después del parate por la pandemia, hicimos un gran trabajo que se vio reflejado en los elogios que recibimos por la forma de jugar de nuestros equipos y en los premios individuales que cosechamos en las distintas categorías. Además, tuvimos un gran comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha y nos llevamos el premio Fair Play, que es algo muy valioso", cerró Arona.

LOS SUB 13 SE CONSAGRARON CAMPEONES AL IMPONERSE 2-0 EN LA FINAL



#Adelanto 27/03/2022 · 08:23 Hs.

Domingo 27 de Marzo de 2022:

