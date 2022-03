Visita a San Telmo desde las 16.00 horas, en el segundo partido de Carlos Pereyra como DT y todavía busca de su primera victoria de la temporada. Podría haber modificaciones en el once inicial.

Con la obligación de seguir mejorando su funcionamiento y la necesidad, casi urgencia, de alcanzar su primera victoria de la temporada, Villa Dálmine enfrentará esta tarde a San Telmo como visitante, desde las 16.00 horas.

El encuentro, correspondiente a la octava fecha de este Campeonato 2022 de la Primera Nacional, se disputará en el estadio Osvaldo Baletto de la Isla Maciel y será arbitrado por César Ceballo.

Para el Violeta será su segundo compromiso bajo las órdenes de Carlos Pereyra, quien recién completó una semana de entrenamientos (asumió el pasado domingo) y ya estará afrontando su segundo partido al frente del plantel.

Ante ese escaso tiempo de trabajo y las bajas en defensa (Federico Mazur, Agustín Alberione y Fernando Moreyra), "Jetín" ha decidido no hacer cambios profundos en la alineación y tratar de ir sumando ajustes tácticos, tal como ocurrió ante Chaco For Ever, cuando varió el esquema (4-4-1-1) y buscó que el equipo se plante más adelante en el campo.

Y en esa línea pareciera mantenerse el cordobés, quien no recupera todavía a ninguno de los tres defensores lesionados y que, además, sumó complicaciones por algunos cuadros gripales que aparecieron en el plantel. Así, a los 18 nombres que había convocado en la fecha anterior sumó otros tres para ir a la Isla Maciel: se agregaron el arquero Francisco Salerno, el mediocampista Joaquín Rikemberg y el delantero Juan Cruz Franzoni.

En cuanto al once inicial asoman tres dudas significativas. Una de ellas es la posición que ocupará Brian Camisassa, quien puede volver a jugar como marcador central junto a Facundo Gómez o pasar a la mitad de la cancha. Ante Chaco For Ever tuvo muy buenos minutos finales cuando se adelantó a esa zona tras el ingreso de Gabriel Pusula.

La otra es la presencia de Francisco Nouet, uno de los jugadores que arrastra un cuadro gripal que no le permite estar al ciento por ciento. Finalmente, el último interrogante es la posibilidad de que Pereyra utilice desde el arranque a Federico Haberkorn para ofrecerle una compañía más cercana a Juan Pablo Zárate y tratar de encontrar ese gol que le viene faltando al Violeta (acumula tres partidos consecutivos sin convertir).

Entonces, la probable formación de Villa Dálmine para esta tarde sería: Germán Montoya; Valentín Albano, Facundo Gómez, Camisassa o Pusula, Diego Martínez; Lautaro Díaz, Laureano Tello, Nicolás Bertochi, Camisassa o Nouet; Ezequel D´Angelo o Haberkorn y Juan Pablo Zárate.

La nómina de convocados se completa con Alan Sosa, Francisco Salerno, Rafael Sangiovani, Emiliano Agüero, Franco Costantino, Joaquín Rikemberg, Nicolás González y Juan Cruz Franzoni.

Por su parte, San Telmo llega a este encuentro con un andar muy irregular (una victoria, tres empates y dos derrotas) y con seis puntos en seis presentaciones (quedó libre en la segunda fecha).

El pasado miércoles por la noche, el Candombero cayó 3-1 en su visita a Belgrano de Córdoba, por lo que llega muy ajustado en cuanto a tiempo de recuperación.

Por ese motivo, el DT Axel Clazón también citó 21 jugadores para esta tarde: los arqueros Luis Ardente y Tomás Sultani; los defensores Aaron Barquett, Sasha Marcih, Joel Fernández, Robertino Canavesio, Leandro Hertel y Nicolás Romat; los mediocampistas Cristian Medina, Damián Toledo, Ángel Villagra, Agustín Graneros, Ramiro López, Santiago Nagüel, Alexander Zurita y Lionel Laborda; y los delanteros Ramiro Lina, Jonatan Cañete, Horacio Martínez, Juan Tomicich y Rodrigo González.



CAMISASSA SEGUIRÁ COMO TITULAR, AUNQUE NO ESTÁ CONFIRMADO SI SERÁ MARCADOR CENTRAL O MEDIOCAMPISTA.





EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 33. En 32 partidos, Villa Dálmine ganó 10 veces y San Telmo logró 11 victorias. Empataron en 11 oportunidades. El Violeta convirtió 43 goles, mientras el Candombero marcó 44.

COMO LOCAL SAN TELMO. Jugaron 17 encuentros, Villa Dálmine ganó 2 (15 goles) y San Telmo se impuso 10 veces (27 goles). Empataron 5 partidos.

EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El domingo 25 de abril de 2021, por la 7ª fecha de la Primera Nacional, Villa Dálmine perdió 1-0 frente a San Telmo. El gol lo convirtió Javier Velázquez, de penal. El arbitraje estuvo a cargo de Sebastián Zunino, quién expulsó a Luciano Vázquez en Villa Dálmine.

EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El sábado 4 de septiembre de 2021, por la 24ª fecha de la Primera Nacional, Villa Dálmine empató 3-3 como local con San Telmo. Doblete de Thomás Amilivia y un tanto de Darío Salina pusieron en ventaja al Candombero, mientras en la segunda etapa, Alejandro Gagliardi (2) y Francisco Nouet establecieron la igualdad para el Violeta.

APOSTILLAS: Villa Dálmine lleva dos partidos sin ganar frente a San Telmo, con un empate y una derrota. La última victoria Violeta fue el martes 26 de febrero de 2013, por la 28ª fecha del Campeonato 2012/13 de la Primera B Metropolitana: 3-1 con tantos de Damián Salvatierra, Gastón Sánchez y Cristian Taborda. Como visitante, el equipo campanense acumula 3 derrotas consecutivas.

EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ÚLTIMO TRIUNFO VISITANTE

El sábado 12 de agosto de 1995, por la 3º fecha del Torneo Apertura de la Temporada 1995/96, Villa Dálmine venció 2-0 a San Telmo.

VILLA DÁLMINE (2): Pablo Cappelletti; Juan Martín Galiano, Miguel Elsesser, Sandro Velasco, Pablo Galiano; Aldo Repetti, Carlos Pereyra, Julián Infantino (Juan Carlos Suárez), Diego Frattini; Walter Otta y Sergio Saucedo. DT: Omar Pepe. SUPLENTES: Jorge Zapata, Miguel Castrellón, Ariel Giles y Diego Carrizo.

SAN TELMO (0): Claudio Medina; Walter Céspedes, Carlos Lizarrága, Gabriel De Césare, Eduardo Ramírez; Claudio Dentone, Hugo Pelletier, Pablo Rey, Gustavo Pontelli; Osvaldo Julián (Miguel Ángel Carbonell) y Ernesto Cardozo. DT: José Báez – Víctor Martínez. SUPLENTES: Marcelo Ordiales, Sergio Báez, Marcos Sosa y Arnaldo Brítez.

GOLES: PT 24m Saucedo (VD) de penal. ST 45m Saucedo (VD). EXPULSADOS: PT 23m Pelletier (ST) y ST 35m De Césare (ST). CANCHA: Liniers (local San Telmo). ÁRBITRO: Jorge Díez.

LA OCTAVA, ENTRE HOY Y MAÑANA

Este domingo, con la disputa de ocho encuentros, comenzará la octava fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional. Además de San Telmo vs Villa Dálmine también jugarán: Sacachispas vs Mitre (15.30), Chacarita vs Alvarado (15.35), All Boys vs Deportivo Riestra (16.00), Guillermo Brown vs Estudiantes de Río Cuarto (16.00), Gimnasia de Mendoza vs Belgrano de Córdoba (16.40), San Martín de San Juan vs Gimnasia de Jujuy (17.30) y Chaco For Ever vs Almirante Brown (18.40).

En tanto, mañana lunes se completará la programación con los diez partidos restantes: Brown de Adrogué vs Almagro (15.00), Tristán Suárez vs Quilmes (15.05), Estudiantes de Buenos Aires vs Temperley (16.00), Atlanta vs Flandria (17.00), Defensores de Belgrano vs Nueva Chicago (17.05), Instituto vs Ferro Carril Oeste (19.10), Atlético de Rafaela vs Deportivo Madryn (20.00), Agropecuario vs Independiente Rivadavia (20.00), Santamarina vs Deportivo Morón (20.30) y San Martín de Tucumán vs Deportivo Maipú (21.10).

La tabla de posiciones tiene a Belgrano y Guillermo Brown como líderes con 16 puntos; tercero se ubica Brown (A), con 15; después aparecen San Martín (T) y Almirante Brown, con 14; mientras los primeros siete lugares los completan Deportivo Riestra e Instituto, que tienen 13.

En la zona baja, Mitre (SdE) cuenta con apenas 2 unidades y por encima se ubican Villa Dálmine, Güemes y Tristán Suárez, todos con 4 puntos. Estos cuatro equipos son los únicos que no han ganado hasta el momento en el campeonato.